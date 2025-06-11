В Нью-Йорке также начались протесты против выдворения нелегальных иммигрантов

"Нет ненависти, нет страху, иммигранты здесь желанны", - скандировали демонстранты, собравшиеся на площади напротив здания суда, где с пятницы содержатся под стражей несколько нелегальных иммигрантов.

Протестующие требовали вывести из Нью-Йорка сотрудников Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE), которые в последние недели активизировали операции по задержанию нелегальных мигрантов.

Тем не менее, демонстрация в Нью-Йорке прошла спокойнее, чем протесты против депортации нелегальных иммигрантов в Лос-Анджелесе, где с прошлой пятницы они переросли в акты насилия и погромы.

С целью подавления этих беспорядков Трамп направил в Лос-Анджелес солдат Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев.

"Такие протесты, как в Лос-Анджелесе, недопустимы и в нашем городе не будут разрешены", - заявил во вторник мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, добавив, что полиция Нью-Йорка готова предотвратить любые проблемы, которые могут возникнуть на фоне "глубокого раскола в обществе".