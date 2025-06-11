В ЦИК поступило 12 жалоб на результаты выборов, их число может вырасти

Он пояснил, что жалобы на результаты выборов могут быть поданы до 23:59 среды.

Сейчас известно, что Видземская партия подала жалобу в ЦИК на результаты выборов в самоуправление Огрского края.

Кроме того, в ЦИК обратилась партия "Для развития Латвии" с просьбой пересчитать голоса на выборах в Елгавскую краевую думу.

Известно также, что партия "Латвия на первом месте" обратилась в ЦИК, оспорив результаты муниципальных выборов в Риге и призвав их отменить.

В ЦИК также обратились кандидаты на места в Рижской думе от политических сил "Самоуважение" и "Народ. Земля. Государственность".

Результаты выборов оспорил и кандидат, включенный в общий список партий "Суверенная власть" и "Объединение Младолатыши", Раймонд Лейниекс-Пуке. Он оспорил результаты выборов из-за технических неполадок на муниципальных выборах в Елгавском крае. А лидер списка Русского союза Латвии на выборах в Лиепае Елена Осипова оспорила результаты выборов в Лиепае.

На четверг, 12 июня, назначено заседание ЦИК, на котором будут рассмотрены первые шесть поступивших жалоб. В конце заседания будет принято решение о дате следующего заседания, на котором продолжится рассмотрение поданных жалоб.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что до сих пор в его распоряжение ни от органов государственной безопасности, ни от других компетентных органов не поступило информации, которая поставила бы под сомнение результаты или законность выборов.