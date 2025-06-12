В Сейме новые депутаты - Арманева и Левренце

В разговоре с агентством LETA Арманева отметила, что с учетом изначальной поддержки избирателями ее кандидатуры в Сейм она тщательно проанализировала ситуацию и приняла решение приступить к работе в парламенте, а не выполнять обязанности депутата Рижской думы.

Арманева подчеркнула, что ее приоритеты в роли депутата Сейма не изменились - она продолжит активно заниматься защитой интересов детей, их благополучия, семей, а также вопросами, связанными с благосостоянием страны и экономическим развитием.

Как сообщалось ранее, после избрания Шлесерса в Рижскую думу фракцию LPV в Сейме возглавит Линда Лиепиня. Место Шлесерса займет Арманева, которая была следующей по списку кандидатов LPV от Рижского округа на выборах в 14-й Сейм.

Арманева также недавно была избрана в Рижскую думу, но от депутатского мандата в столице уже отказалась. Поэтому депутатом Рижской думы станет следующий кандидат от LPV - Ринголд Балодис.

После избрания в Рижскую думу на этой неделе свои мандаты потеряли четверо депутатов Сейма - Айнар Шлесерс, Алексей Росликов ("Стабильности!"), Майрита Лусе ("Прогрессивные") и Марис Спринджукс ("Объединенный список").

Вечером понедельника были официально утверждены и объявлены результаты выборов в Рижскую думу, поэтому указанные депутаты уже со вторника утратили мандаты депутатов Сейма. Результаты выборов в Риге и имена избранных депутатов были опубликованы в специальном дополнительном выпуске официального издания Latvijas Vēstnesis вечером в понедельник.

Вместо Росликова депутатом Сейма должен стать Руслан Верещагин. Вместо Спринджукса депутатом от "Объединенного списка" должен стать Андрей Свилан, однако он был избран в думу Саласпилсского края. Следующими в списке идут: Давис Мелналкснис (избран в думу Лимбажского края), Ромуалд Ражукс (избран в Рижскую думу), Ринголд Арнитис (избран в думу Валмиерского края) и Агнесе Гедушева.