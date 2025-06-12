В Сейме новые депутаты - Арманева и Левренце

В четверг, 12 июня, в Сейме приступят к работе два новых депутата: Майя Арманева во фракции партии "Латвия на первом месте" (LPV) и Сельма Теодора Левренце во фракции "Прогрессивных".
На заседании Сейма депутаты сегодня рассмотрят утверждение полномочий депутата 14-го Сейма для Левренце, свидетельствует повестка заседания. После того, как избранная в Рижскую думу депутат Сейма от "Прогрессивных" Майрита Лусе сложила свой мандат, ее место в парламенте займет именно Левренце.
Однако прошлой осенью Левренце объявила о приостановке членства в партии из-за идеологических разногласий. Лидер парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев ранее выражал уверенность, что приход Левренце в Сейм и ее присоединение к фракции не повлияют на работоспособность коалиции. Сейчас правящая коалиция, состоящая из "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных", при поддержке нескольких независимых депутатов имеет всего 52 голоса в парламенте, чего иногда не хватает для принятия решений.
Шуваев подчеркнул, что команду "Прогрессивных" и Левренце объединяют общие ценности - прежде всего забота о правах человека, стремление к снижению неравенства и бедности.
На этом же заседании парламента депутаты рассмотрят и вопрос о подтверждении депутатских полномочий 14-го Сейма для Арманевой, следует из повестки дня. Арманева займет место депутата Сейма вместо Айнара Шлесерса (LPV).
В разговоре с агентством LETA Арманева отметила, что с учетом изначальной поддержки избирателями ее кандидатуры в Сейм она тщательно проанализировала ситуацию и приняла решение приступить к работе в парламенте, а не выполнять обязанности депутата Рижской думы.
Арманева подчеркнула, что ее приоритеты в роли депутата Сейма не изменились - она продолжит активно заниматься защитой интересов детей, их благополучия, семей, а также вопросами, связанными с благосостоянием страны и экономическим развитием.
Как сообщалось ранее, после избрания Шлесерса в Рижскую думу фракцию LPV в Сейме возглавит Линда Лиепиня. Место Шлесерса займет Арманева, которая была следующей по списку кандидатов LPV от Рижского округа на выборах в 14-й Сейм.
Арманева также недавно была избрана в Рижскую думу, но от депутатского мандата в столице уже отказалась. Поэтому депутатом Рижской думы станет следующий кандидат от LPV - Ринголд Балодис.
После избрания в Рижскую думу на этой неделе свои мандаты потеряли четверо депутатов Сейма - Айнар Шлесерс, Алексей Росликов ("Стабильности!"), Майрита Лусе ("Прогрессивные") и Марис Спринджукс ("Объединенный список").
Вечером понедельника были официально утверждены и объявлены результаты выборов в Рижскую думу, поэтому указанные депутаты уже со вторника утратили мандаты депутатов Сейма. Результаты выборов в Риге и имена избранных депутатов были опубликованы в специальном дополнительном выпуске официального издания Latvijas Vēstnesis вечером в понедельник.
Вместо Росликова депутатом Сейма должен стать Руслан Верещагин. Вместо Спринджукса депутатом от "Объединенного списка" должен стать Андрей Свилан, однако он был избран в думу Саласпилсского края. Следующими в списке идут: Давис Мелналкснис (избран в думу Лимбажского края), Ромуалд Ражукс (избран в Рижскую думу), Ринголд Арнитис (избран в думу Валмиерского края) и Агнесе Гедушева.
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