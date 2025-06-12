В Сейме предложили запретить соседство радужного и латвийского флагов

Кроме того, партия LPV предложила запретить размещение радужного флага на башне Святого Духа Рижского замка и у резиденции президента Латвии в Рижском замке, у летней резиденции президента Латвии в Юрмале, над главным зданием Сейма и возле него, у зданий Кабинета министров и министерств.

Также политическая сила предложила запретить вывешивание этого флага возле зданий судов, Генеральной прокуратуры и Бюро омбудсмена, возле здания Объединенного штаба Национальных вооруженных сил, а также возле центрального здания Банка Латвии и его филиалов.

Кроме того, депутаты фракции предложили запретить размещение радужного флага возле зданий самоуправлений, на пунктах пересечения границы, возле зданий дипломатических и консульских представительств Латвии, а также возле учебных заведений.