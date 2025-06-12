Видео Родные: в больнице пропадают ценные вещи пациентов. Комментарий PSKUS

Два пациента умерли через несколько дней после госпитализации. Когда родственники прибыли за личными вещами усопших, они обнаружили пропажу ценных предметов, сообщает программа Bez Tabu.
Свекровь Лилиты была доставлена в Клиническую университетскую больницу им. Страдиня (PSKUS) скорой помощью из дома престарелых. К сожалению, спустя три дня она скончалась. Когда родственники прибыли за ее вещами, их удивило, что в описи имущества указана только одежда.
"Обручальное кольцо свекрови не значится ни в одном документе. Получается, будто она прибыла в больницу без кольца. Это не был первый случай госпитализации из дома ухода, но впервые ее доставили в бессознательном состоянии", - рассказала Лилита.
Представители больницы сообщили, что пересмотрели видеозаписи и опросили сотрудников отделения.
"Качество видеозаписи и угол съемки не позволяют с полной уверенностью установить, было ли у пациентки кольцо на пальце в момент поступления в больницу", - сообщила администрация больницы им. Страдиня.
После того как программой Bez Tabu был проявлен интерес к пропавшему кольцу, администрация больницы пересмотрела записи повторно и пришла к выводу, что кольца на пальце при поступлении не было.
Лилита и родственники покойной не верят, что кольцо мог забрать кто-то из сотрудников дома престарелых или скорой помощи.
Поделившись своей историей с парикмахером, та рассказала, что в Интернете видела похожий случай и связалась с другой семьей, у которой недавно в больнице скончался глава семьи.
Тяжелая золотая цепочка была изготовлена на заказ, и семья хотела сохранить ее на память. В описании имущества, сопровождавшего пациента, были указаны два кольца, но о цепочке не было ни слова.
"Когда мы начали искать цепочку, нам отдали только кольца - цепочки не было. В больнице сказали, что все будет в порядке, все найдется. Посоветовали не писать заявление в полицию. Я много раз ездила в больницу, говорила с персоналом, но никаких подвижек не было", - сказала Надежда.
Надежде удалось связаться с водителем скорой помощи, который доставил ее отца. Он подтвердил, что цепочка была у него на шее. Семья уверена, что в больнице орудует вор, поэтому подала заявление в полицию.
"С момента исчезновения цепочки прошло три недели, а то и больше. В конце концов ее нашли, но так и не смогли объяснить, где она была и как пропала. Нашли ее только после того, как мы обратились в полицию. Как можно воровать у людей, которые в беспомощном состоянии попадают в больницу?" - возмущается Надежда.
Главная медсестра больницы им. Страдиня заявила, что лично участвовала в решении этой ситуации. Были пересмотрены видеозаписи с камер наблюдения, в результате чего выяснилось, на каком этапе цепочка была снята с пациента.
"Пациент был в критическом состоянии, его сразу из приемного покоя повезли на обследование - компьютерную томографию. Во время таких процедур необходимо снимать различные ценные вещи. В данном случае обследовали голову, поэтому цепочка была снята. Кольца остались у пациента. После обследования пациента увезли дальше, а цепочка осталась в кабинете. Согласно нашей инструкции, все такие вещи должны быть переданы на хранение как неопознанные и подлежат регистрации. Сотрудники так и поступили", - ответила главная медсестра больницы им. Страдиня
После этого случая в кабинете для обследований установили камеру наблюдения. В прошлом году в больницу поступило шесть заявлений о пропаже ценных вещей, в этом году - три.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!