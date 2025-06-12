Видео Родные: в больнице пропадают ценные вещи пациентов. Комментарий PSKUS

Поделившись своей историей с парикмахером, та рассказала, что в Интернете видела похожий случай и связалась с другой семьей, у которой недавно в больнице скончался глава семьи.

Тяжелая золотая цепочка была изготовлена на заказ, и семья хотела сохранить ее на память. В описании имущества, сопровождавшего пациента, были указаны два кольца, но о цепочке не было ни слова.

"Когда мы начали искать цепочку, нам отдали только кольца - цепочки не было. В больнице сказали, что все будет в порядке, все найдется. Посоветовали не писать заявление в полицию. Я много раз ездила в больницу, говорила с персоналом, но никаких подвижек не было", - сказала Надежда.

Надежде удалось связаться с водителем скорой помощи, который доставил ее отца. Он подтвердил, что цепочка была у него на шее. Семья уверена, что в больнице орудует вор, поэтому подала заявление в полицию.

"С момента исчезновения цепочки прошло три недели, а то и больше. В конце концов ее нашли, но так и не смогли объяснить, где она была и как пропала. Нашли ее только после того, как мы обратились в полицию. Как можно воровать у людей, которые в беспомощном состоянии попадают в больницу?" - возмущается Надежда.