Беларусь обходит санкции и приобретает три самолета Airbus A330

Где Belavia будет использовать "новые" самолеты?

Авианалитики предполагают, что дальнемагистральные самолеты будут использоваться для запуска рейсов в более отдаленные аэропорты России и Китая. Также возможны полеты в другие "дружественные страны". В пресс-релизе Министерства транспорта Беларуси, опубликованном в декабре 2023 года, сообщалось, что одним из новых направлений станет китайский город Сиань, находящийся в восьми часах полета от Минска.

На вопросы LSM.lv о законности сделки и дальнейших планах представители Belavia не ответили, вместо этого прислав пресс-релиз, в котором появление модели A330-200 названо "историческим моментом, который позволит сделать имя Belavia известным в более широком международном контексте".

В различных форумах на платформе Telegram обсуждается, что два из трех дальнемагистральных самолетов начнут полеты уже в этом году, а третий в 2026-м. Пока что экипажи Belavia проходят обучение в Москве.

Издание Buromedia в конце прошлого года зафиксировало в Instagram несколько "сториз", на которых белорусские бортпроводники находятся в учебном центре "Аэрофлота". На одном из снимков стюардесса позирует возле учебного модуля самолета A330.

Можно ли запретить подобные сделки на международном уровне?

Запрет таких сделок вопрос неоднозначный. С одной стороны, логично запретить торговлю с государствами-агрессорами, с другой международный порядок диктует свои правила.

Одной из организаций, которая могла бы актуализировать этот вопрос, является Международная организация гражданской авиации (ICAO), объединяющая органы гражданской авиации всех стран. Несмотря на то, что Россия и Беларусь формально являются членами ICAO, они не представлены в Совете организации.

В беседе с LSM.lv официальный представитель ICAO Уильям Райлант-Кларк дипломатично уклонился от конкретных комментариев, заявив:

"Как сказано в Конвенции 1944 года, Секретариат ICAO сохраняет политический нейтралитет. Без соответствующего мандата от вовлеченных сторон мы не можем комментировать конкретные случаи".

Надо отметить, что с момента начала полномасштабной войны России против Украины это не первый случай помощи дружественных режиму стран авиационному сектору. В 2023 году сообщалось, что Россия проводит обслуживание своих дальнемагистральных самолетов в Иране.