Беларусь обходит санкции и приобретает три самолета Airbus A330

Несмотря на санкции Запада против России и Беларуси, обе страны продолжают искать способы обойти ограничения, затрагивающие авиационный сектор. До сих пор были доказательства того, что санкции обходит Россия, но теперь появились подтверждения, что летом 2024 года в Беларусь были доставлены три дальнемагистральных самолета модели A330, произведенные европейским авиастроительным концерном Airbus, которые войдут в состав флота белорусской авиакомпании, сообщает портал LSM.lv.
До этого во флоте Belavia были только самолеты Boeing и Embraer, закупленные до введения санкций. Эти ограничения были наложены после принудительной посадки пассажирского рейса Ryanair, а также за помощь России в ее войне против Украины.
После 24 февраля 2022 года Беларусь вернула часть арендованных самолетов компаниям-владельцам. В результате флот Belavia сократился примерно на 50% и сейчас насчитывает всего 15 самолетов.
Как Беларусь демонстрирует, что самолеты приобретены легально?
Этим дальнемагистральным самолетам уже более 20 лет, и за последние 10 лет они не раз меняли владельцев. В 2023 году они были переданы авиакомпании Emirates из ОАЭ, затем числились в регистрах Гонконга, Ирландии, Турции, Саудовской Аравии, Сингапура и Гамбии.
Ключевым звеном этой сделки стала именно Гамбия - страна в Западной Африке, которая не присоединилась к западным санкциям против Беларуси, а значит, может официально сотрудничать с Минском, в том числе в сфере торговли самолетами.
Некоторые из этих самолетов ранее использовались для помощи России в обходе санкций и уже находятся в санкционных списках.
Три борта, ранее принадлежавшие обанкротившейся турецкой авиакомпании Onur Air, были приобретены три года назад йорданским предпринимателем Аль-Аджами. По данным издания Aero Telegraph, этот предприниматель сирийского происхождения считается в "теневом рынке" человеком, который помогает авиакомпаниям из стран, находящихся под санкциями, расширять парк воздушных судов.
Аль-Аджами зарегистрировал в Гамбии авиакомпанию Magic Air, чтобы самолеты можно было внести в гамбийский реестр. После этого формальных препятствий для продажи самолетов в санкционные страны больше не было.
В августе 2023 года Гамбийское управление гражданской авиации (GCAP) официально зафиксировало, что самолеты были перепроданы другой стране, и вскоре после этого они были доставлены в Беларусь.
Портал LSM.lv неоднократно пытался получить комментарий от GCAP, но ответа так и не получил.
"GCAP получила уведомление от Magic Air, что самолеты продаются компании из ОАЭ. После завершения сделки 19 августа 2024 года они были удалены из нашего реестра", - заявил в марте этого года представитель GCAP агентству Reuters.
Хотя Magic Air официально представляет себя как поставщик авиационных услуг, на деле это лишь юридический посредник. Упомянутые самолеты никогда не использовались для пассажирских перевозок.
LSM.lv обратился также к производителю самолетов - европейской компании Airbus, которая полностью прекратила сотрудничество с авиаперевозчиками из России и Беларуси. Однако возможности концерна запретить такие сделки практически отсутствуют.
"Airbus строго соблюдает все действующие санкции. В настоящий момент у нас нет легальных инструментов для того, чтобы запрещать продажу подержанных самолетов, их комплектующих или связанных с ними услуг. Если санкции не являются обязательными для сторон сделки, такие операции возможны", - говорится в письме пресс-службы Airbus в ответ на запрос LSM.lv.
Где Belavia будет использовать "новые" самолеты?
Авианалитики предполагают, что дальнемагистральные самолеты будут использоваться для запуска рейсов в более отдаленные аэропорты России и Китая. Также возможны полеты в другие "дружественные страны". В пресс-релизе Министерства транспорта Беларуси, опубликованном в декабре 2023 года, сообщалось, что одним из новых направлений станет китайский город Сиань, находящийся в восьми часах полета от Минска.
На вопросы LSM.lv о законности сделки и дальнейших планах представители Belavia не ответили, вместо этого прислав пресс-релиз, в котором появление модели A330-200 названо "историческим моментом, который позволит сделать имя Belavia известным в более широком международном контексте".
В различных форумах на платформе Telegram обсуждается, что два из трех дальнемагистральных самолетов начнут полеты уже в этом году, а третий в 2026-м. Пока что экипажи Belavia проходят обучение в Москве.
Издание Buromedia в конце прошлого года зафиксировало в Instagram несколько "сториз", на которых белорусские бортпроводники находятся в учебном центре "Аэрофлота". На одном из снимков стюардесса позирует возле учебного модуля самолета A330.
Можно ли запретить подобные сделки на международном уровне?
Запрет таких сделок вопрос неоднозначный. С одной стороны, логично запретить торговлю с государствами-агрессорами, с другой международный порядок диктует свои правила.
Одной из организаций, которая могла бы актуализировать этот вопрос, является Международная организация гражданской авиации (ICAO), объединяющая органы гражданской авиации всех стран. Несмотря на то, что Россия и Беларусь формально являются членами ICAO, они не представлены в Совете организации.
В беседе с LSM.lv официальный представитель ICAO Уильям Райлант-Кларк дипломатично уклонился от конкретных комментариев, заявив:
"Как сказано в Конвенции 1944 года, Секретариат ICAO сохраняет политический нейтралитет. Без соответствующего мандата от вовлеченных сторон мы не можем комментировать конкретные случаи".
Надо отметить, что с момента начала полномасштабной войны России против Украины это не первый случай помощи дружественных режиму стран авиационному сектору. В 2023 году сообщалось, что Россия проводит обслуживание своих дальнемагистральных самолетов в Иране.
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