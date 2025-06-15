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Израиль атаковал крупнейшее в мире газовое месторождение

Горит месторождение Южный Парс

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в воскресенье, 14 июня, обвинил Израиль в попытке расширить войну, атаковав газовое месторождение в Персидском заливе у берегов иранской провинции Бушер.

"Расширение конфликта на регион Персидского залива является крупной стратегической ошибкой, которая, вероятно, была совершена намеренно, чтобы вывести войну за пределы иранской территории", - заявил Аракчи на встрече с иностранными дипломатами.

Речь идет о нападении на месторождение Южный Парс, крупнейшие известные запасы природного газа в мире. Это месторождение располагается в территориальных водах Ирана и Катара, в Персидском заливе, и частично разрабатывается Катаром.

Аракчи назвал атаку чрезвычайно опасной и добавил, что любые военные действия в Персидском заливе могут втянуть в конфликт весь регион и даже весь мир.

О том, какой именно ущерб был нанесен месторождению, пока неизвестно. Агентство AP отмечает, что рядом с подобными объектами обычно находятся системы ПВО, которые и стали целью израильских ударов.

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