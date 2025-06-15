Израиль атаковал крупнейшее в мире газовое месторождение

"Расширение конфликта на регион Персидского залива является крупной стратегической ошибкой, которая, вероятно, была совершена намеренно, чтобы вывести войну за пределы иранской территории", - заявил Аракчи на встрече с иностранными дипломатами.

Речь идет о нападении на месторождение Южный Парс, крупнейшие известные запасы природного газа в мире. Это месторождение располагается в территориальных водах Ирана и Катара, в Персидском заливе, и частично разрабатывается Катаром.

Аракчи назвал атаку чрезвычайно опасной и добавил, что любые военные действия в Персидском заливе могут втянуть в конфликт весь регион и даже весь мир.

О том, какой именно ущерб был нанесен месторождению, пока неизвестно. Агентство AP отмечает, что рядом с подобными объектами обычно находятся системы ПВО, которые и стали целью израильских ударов.

Iranian state-run media has confirmed strikes recently targeted the Phase 14 Refinery of the South Pars Gas Field, the Fajr Jam Natural Gas Refinery, and the Kangan LNG Port on the coast of the Persian Gulf, all in the Bushehr Province of Southern Iran. It appears that Israel has… pic.twitter.com/vJKaFukjab — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025