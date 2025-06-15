Завершился процесс приватизации и передачи государству земли у Рижского аэропорта

Государство получило интересующие его земельные участки, а инвестор получил необходимую землю.

Как пояснил агентству LETA директор финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш, изначально 22 земельных участка возле Рижского аэропорта были проданы с аукциона за 5,7 млн евро. Затем Генеральный прокурор обязал самоуправление восстановить право владения на земельные участки, так как не были учтены интересы в связи с расширением аэропорта.

В результате сложных переговоров государство получило в собственность восемь из 22 земельных участков.

За них Рижская дума выплатила инвестору чуть более 2 млн евро. Остальные 14 земельных участков зарегистрированы в земельной книге на имя инвестора.

Как сообщалось, 22 земельных участка за 5,7 млн евро приобрело связанное с девелопером Sirin Development предприятие SIA Cella Investment 3. Оба этих предприятия входят в зарегистрированный в Литве холдинг ME Holding NT.

Между победителем аукциона SIA Cella Investment 3 и Рижским самоуправлением 28 апреля 2022 года был заключен договор купли-продажи земельных участков.