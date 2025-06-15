Россия нанесла удар по Украине ракетами "Искандер", "Калибр" и "Кинжал"

Минувшей ночью Россия атаковала Украину 183 ударными беспилотниками Shahed и различными типами беспилотников-имитаторов, двумя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", одной баллистической ракетой "Искандер-М", четырьмя крылатыми ракетами "Искандер-К" и четырьмя ракетами "Калибр", сообщили в воскресенье Воздушные силы Украины.
Украинская система противовоздушной обороны уничтожила 111 ударных дронов, местонахождение еще 48 дронов было потеряно. Также были сбиты обе ракеты "Кинжал", три ракеты "Искандер-К" и три ракеты "Калибр".
Зафиксированы попадания в Полтавской области, в нескольких местах пострадали объекты из-за обломков сбитых беспилотников.
Главный удар пришелся по Кременчугу в Полтавской области - пострадавших нет, но повреждена энергосистема, сельхозобъекты, частный дом, машина и линии электропередачи. Возникшие пожары удалось потушить.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!