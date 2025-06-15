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Вс, 15.06.2025
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Россия нанесла удар по Украине ракетами "Искандер", "Калибр" и "Кинжал"

Украинский военнослужащий наблюдает за небом в поисках российских FPV-дронов на позиции на линии фронта в Донецкой области.

Минувшей ночью Россия атаковала Украину 183 ударными беспилотниками Shahed и различными типами беспилотников-имитаторов, двумя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", одной баллистической ракетой "Искандер-М", четырьмя крылатыми ракетами "Искандер-К" и четырьмя ракетами "Калибр", сообщили в воскресенье Воздушные силы Украины.

Украинская система противовоздушной обороны уничтожила 111 ударных дронов, местонахождение еще 48 дронов было потеряно. Также были сбиты обе ракеты "Кинжал", три ракеты "Искандер-К" и три ракеты "Калибр".

Зафиксированы попадания в Полтавской области, в нескольких местах пострадали объекты из-за обломков сбитых беспилотников.

Главный удар пришелся по Кременчугу в Полтавской области - пострадавших нет, но повреждена энергосистема, сельхозобъекты, частный дом, машина и линии электропередачи. Возникшие пожары удалось потушить.

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