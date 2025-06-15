Что известно о повреждении ключевых ядерных объектов Ирана. Анализ фото со спутников

Анализ спутниковых снимков, полученных Би-би-си, показывают повреждения на двух ключевых ядерных объектах Ирана и на некоторых военных объектах.
Спутниковые снимки, полученные отделом Би-би-си по верификации данных BBC Verify, дают более четкое представление о повреждениях, нанесенных двум ключевым ядерным объектам Ирана, а также другим военным целям.
Снимки от двух разных компаний показывают повреждения ядерного объекта в Натанзе, а также ракетной базы к югу от города Тебриз, попавшей под удар в ходе первой волны ударов по Ирану в пятницу.
На других снимках можно оценить повреждения других известных ракетных баз.
Израиль продолжает наносить удары по многочисленным объектам по всему Ирану, что вызвало ответные удары.
Ядерные объекты
Недавно опубликованные оптические спутниковые снимки компании Maxar показывают наиболее четкую картину произошедшего на ключевых иранских ядерных объектах в Натанзе и Исфахане.
В Натанзе, согласно анализу Института космической и международной безопасности (ISIS), можно увидеть повреждения экспериментального завода по обогащению топлива и электрической подстанции.
Этот завод в 250 км к югу от Тегерана — самое крупное иранское предприятие по обогащению урана. По словам представителя Армии обороны Израиля бригадного генерала Эфи Дефрина, этот «объект использовался Корпусом стражей исламской революции для продвижения своей военной ядерной программы».
Это следует из более раннего анализа радиолокационных снимков, на которых впервые появились следы повреждений.
В пятницу глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил Совету Безопасности ООН, что «надземная часть установки по обогащению топлива, где Иран производил уран, обогащенный до 60%, была разрушена».
Уран-235 необходим как для атомных электростанций, так и для ядерного оружия.
Верифицированные кадры, снятые вскоре после ударов, показывают несколько столбов дыма, поднимающихся с объекта.
Джастин Бронк из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) сказал BBC Verify, что хотя это нельзя считать стопроцентным доказательством, характер взрывов «соответствует использованию проникающих бомб». «Вероятно, GBU-31(V)3 или даже более специализированные проникающие GBU-28», — говорит он.
Эти боеприпасы Израиль ранее применял для нанесения ударов по подземным объектам в Газе и Ливане.
Однако Гросси заявил, что «нет никаких признаков физического удара по подземному каскадному залу, в котором находится часть экспериментальной установки по обогащению топлива и основная установка по обогащению топлива».
В субботу МАГАТЭ подтвердило, что в Исфахане были повреждены четыре «критически важных здания», включая завод по переработке урана и завод по производству топливных пластин.
Анализ отдела верификации Би-би-си BBC Verify последних изображений, полученных от спутниковой компании Maxar, выявил видимые повреждения по крайней мере двух сооружений в Исфахане и явные следы горения на периферии объекта.
МАГАТЭ заявило, что «увеличения радиации за пределами объекта» не зафиксировано ни в Натанзе, ни в Исфахане.
Вместе с тем Гросси заявил, что уровень радиации на самом объекте в Натанзе мог вырасти. «Тот тип радиоактивного загрязнения, который присутствует внутри объекта, в основном альфа-частицы, можно контролировать при помощи соответствующих защитных мер», — написал Гросси в Х.
Maxar также предоставила снимки двух других ключевых иранских ядерных объектов, на которых не видно никаких повреждений, в частности, реактора на тяжелой воде в Араке и обогатительного завода в Фордо.
Иранские СМИ сообщили, что целью атаки был завод в Фордо, но израильские военные это опровергли.
Ракетные базы и радарные станции
Снимки, полученные в пятницу компанией Umbra Space, показывают повреждения нескольких частей ракетного комплекса недалеко от города Тебриз на северо-западе Ирана.
По данным Umbra, к которым прилагается комментарий и анализ аналитика Криса Биггерса, повреждены склады оружия, ракетные укрытия и шахты.
В Керманшахе снимки низкого разрешения, сделанные Planet Labs, показывают, что в районе известной ракетной базы видны обширные следы пожара. Возможно, повреждены два здания.
Кадры, которые BBC Verify проверили в пятницу с того же места, показали, что с базы поднимаются по крайней мере три больших столба дыма.
Maxar также предоставила изображения, на которых видно значительное повреждение одного сооружения на базе баллистических ракет «Гадир» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) недалеко от Тегерана, а также значительные повреждения радиолокационной станции КСИР в Пираншахре в провинции Западный Азербайджан.