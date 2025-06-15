Что известно о повреждении ключевых ядерных объектов Ирана. Анализ фото со спутников

МАГАТЭ заявило, что «увеличения радиации за пределами объекта» не зафиксировано ни в Натанзе, ни в Исфахане.

Вместе с тем Гросси заявил, что уровень радиации на самом объекте в Натанзе мог вырасти. «Тот тип радиоактивного загрязнения, который присутствует внутри объекта, в основном альфа-частицы, можно контролировать при помощи соответствующих защитных мер», — написал Гросси в Х.

Maxar также предоставила снимки двух других ключевых иранских ядерных объектов, на которых не видно никаких повреждений, в частности, реактора на тяжелой воде в Араке и обогатительного завода в Фордо.

Иранские СМИ сообщили, что целью атаки был завод в Фордо, но израильские военные это опровергли.

Ракетные базы и радарные станции

Снимки, полученные в пятницу компанией Umbra Space, показывают повреждения нескольких частей ракетного комплекса недалеко от города Тебриз на северо-западе Ирана.

По данным Umbra, к которым прилагается комментарий и анализ аналитика Криса Биггерса, повреждены склады оружия, ракетные укрытия и шахты.

Спутниковые фотографии Фото: Planet Labs PBC

В Керманшахе снимки низкого разрешения, сделанные Planet Labs, показывают, что в районе известной ракетной базы видны обширные следы пожара. Возможно, повреждены два здания.

Кадры, которые BBC Verify проверили в пятницу с того же места, показали, что с базы поднимаются по крайней мере три больших столба дыма.

Maxar также предоставила изображения, на которых видно значительное повреждение одного сооружения на базе баллистических ракет «Гадир» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) недалеко от Тегерана, а также значительные повреждения радиолокационной станции КСИР в Пираншахре в провинции Западный Азербайджан.