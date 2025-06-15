Израиль опроверг сообщения о якобы сбитом в Иране истребителе F-35

"Пресс-служба Армии обороны Израиля отрицает эту информацию", - заявили в IDF в комментарии, отвечая на соответствующий запрос.

Ранее, 14 июня, иранская государственная телерадиокомпания IRIB распространила сообщение, что система ПВО Ирана якобы сбила истребитель F-35 израильских ВВС в западной части страны.

После этого иранское информационное агентство Nour News заявило, что израильский пилот был захвачен. Однако ни одно из СМИ не предоставило доказательств этим утверждениям.

Ночью 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции не допустить разработку Ираном ядерной бомбы. В ответ на это Иран нанес несколько ударов по израильской территории с применением баллистических ракет и беспилотников.

Израильская армия атаковала ключевую инфраструктуру Ирана. Среди целей были ядерный объект по переработке урана , газоперерабатывающий завод в провинции Бушер и крупнейшее газовое месторождение Ирана, расположенное на юго-западе страны.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 15 июня заявил, что Тегеран готов заключить соглашение, исключающее разработку ядерного оружия.