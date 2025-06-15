Кто получил самые большие компенсации за транспорт в Рижской думе?

Как ранее уже сообщало агентство LETA, депутаты могут подавать заявки на компенсации за использование парковочных мест, а также за проезд в общественном транспорте.

Митрофанов за четыре года, не включая 2025 год, получил компенсацию за использование парковки в размере 1700 евро.

Второй по величине полученной компенсацией является выплата Геке-Васке - 1400 евро.

Немного более 1100 евро компенсации за использование парковки и общественного транспорта получил Мартиньш Коссович ("Прогрессивные").

Остальные депутаты получили компенсации менее 1000 евро или вовсе за ними не обращались. Например, ни мэр Риги, ни вице-мэры таких компенсаций не запрашивали.

Руководству Рижской думы предоставляется служебный транспорт, однако, как пояснили агентству LETA вице-мэры Линда Озола ("Код для Риги") и Эдвард Ратниекс (Нацобъединение), они не всегда пользуются транспортом самоуправления, а ездят, например, на общественном транспорте Риги или используют другие способы передвижения.

Есть и несколько депутатов, которые, подобно руководству думы, не запрашивали компенсации. Среди них как представители оппозиции, так и коалиции, например, Андрис Морозов ("Согласие"), Анна Владова ("Согласие"), Эдгар Икстенс ("Новое Единство"), Эйнар Цилинскис (Нацобъединение), Рута Межавилка ("Прогрессивные") и другие.

В целом за четыре года - с 2021 по 2024 год - на компенсации было выплачено около 23 000 евро.