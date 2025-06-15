Видео LNOB могут закрыть на несколько месяцев из-за бюрократических проволочек

Из-за несвоевременной разработки правил реконструкции здание Латвийской Национальной оперы и балета (LNOB) придется закрыть на несколько месяцев. Об этом в воскресенье сообщила программа Nekā personīga. Председатель правления LNOB Сандис Волдиньш рассказал в эфире о запланированном ремонте и задержках, вызванных бюрократическими процедурами.
По словам Волдиньша, в здании оперы необходимо заменить инженерные сети и коммуникации. Эти работы планировались заранее, чтобы выполнять их летом, в период, когда постановки не проводятся.
Но, как утверждает Волдиньш, чиновники более года согласовывали условия закупки, и теперь сроки завершения работ стремительно приближаются. В результате театр будет вынужден приостановить свою работу на несколько месяцев.
Как поясняет Волдиньш, в LNOB необходимо заменить все инженерные системы, поскольку они находятся в аварийном состоянии.
Изначально планировалось, что за два летних сезона ремонт удастся завершить без серьезного вмешательства в работу театра.
Однако из-за бюрократических задержек процесс затянулся, а срок окончания работ остался прежним - 30 мая следующего года. В этой ситуации, по его словам, придется организовать ночные смены и работу в выходные, чтобы уложиться в график.
Глава LNOB подчеркивает, что выполнить ремонтные работы, не прерывая текущую деятельность театра, больше невозможно. "К сожалению, в следующем году мы будем вынуждены ограничить публичную деятельность примерно на два месяца, чтобы успеть завершить работы в срок", - заявил Волдиньш.
Как сообщалось ранее, в историческом здании LNOB будет реализован проект по повышению энергоэффективности на сумму 12,1 миллиона евро. Это станет крупнейшей инвестицией в здание театра с момента его реконструкции в начале 1990-х годов. Из этой суммы 11,6 миллиона евро поступят в рамках плана ЕС "Фонд восстановления и устойчивости".
Также часть финансирования обеспечит сам театр из собственных средств.
Волдиньш ранее подчеркивал, что LNOB последовательно работает над повышением энергоэффективности. Он отметил, что обновление инженерных систем позволит решить проблемы с температурным режимом, качеством воздуха и микроклиматом в здании, а также повысит энергоэффективность исторического корпуса.
Здание LNOB является архитектурным памятником государственного значения, поэтому в процессе реконструкции особое внимание будет уделено реализации мероприятий по энергоэффективности в соответствии с рекомендациями художественно-технического исследования, включая, при необходимости, восстановление интерьера отдельных помещений.
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