Видео LNOB могут закрыть на несколько месяцев из-за бюрократических проволочек

По словам Волдиньша, в здании оперы необходимо заменить инженерные сети и коммуникации. Эти работы планировались заранее, чтобы выполнять их летом, в период, когда постановки не проводятся.

Но, как утверждает Волдиньш, чиновники более года согласовывали условия закупки, и теперь сроки завершения работ стремительно приближаются. В результате театр будет вынужден приостановить свою работу на несколько месяцев.

Как поясняет Волдиньш, в LNOB необходимо заменить все инженерные системы, поскольку они находятся в аварийном состоянии.

Изначально планировалось, что за два летних сезона ремонт удастся завершить без серьезного вмешательства в работу театра.

Однако из-за бюрократических задержек процесс затянулся, а срок окончания работ остался прежним - 30 мая следующего года. В этой ситуации, по его словам, придется организовать ночные смены и работу в выходные, чтобы уложиться в график.