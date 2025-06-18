Нужно ли Латвии больше крематориев?

Однако мест на кладбищах становится все меньше, особенно в больших городах. Меняются и привычки людей - жизнь становится динамичнее, а времени все меньше, в том числе и на уход за могилами. На этом фоне растет спрос на услуги кремации.

В Риге крематорий работает уже почти 20 лет, есть крематории также в Валмиере и Салдусе. Однако в последние годы несколько проектов по строительству крематориев было приостановлено, так как люди не хотят, чтобы они находились где-то поблизости.

"Я сторонник традиционного захоронения и знаю, что дважды в год - весной и осенью - обязательно нужно навести порядок на могилах. Но люди теряют к этому интерес, молодое поколение больше не знакомят с этой культурой. В Риге люди все реже ходят на кладбища, не берут с собой детей, не рассказывают о предках, которые там похоронены. И человек видит: у родных нет времени - меня не навещают даже сейчас, пока я жив, тем более не придут на могилу. Поэтому он заранее говорит: моя последняя воля - кремация", - рассказывает Штрейхфелдс.