Полицейский приговорен к тюремному заключению за взятку деньгами, мясом и алкоголем

Суд также запретил Стивриньшу, который в 2023 году вышел на пенсию по выслуге лет, в течение двух лет занимать должности в Государственной полиции.

Айвар Козловскис, обвинявшийся в даче взятки, был оправдан, но за приобретение и хранение огнестрельного оружия без соответствующего разрешения приговорен к 260 часам общественных работ. Также был оправдан бывший дорожный полицейский Сандис Стубурс, выступавший посредником при передаче взятки.

Никто из обвиняемых в суде свою вину не признал.

Приговор еще не вступил в силу. Прокурор сообщила, что обжалует приговор первой инстанции в Рижском окружном суде.

В пользу государства конфискованы изъятые при обыске 100 евро и бутылка бренди объемом 0,7 литра.

Как ранее уже сообщало агентство LETA, троих подозреваемых сотрудники Бюро внутренней безопасности задержали осенью 2019 года. На тот момент Стивриньш занимал должность заместителя начальника Бюро полиции порядка Латгальского регионального управления.

Согласно обвинению, в Латгальском региональном управлении был оформлен протокол об административном правонарушении, согласно которому Козловскис в одном из магазинов совершил мелкое хулиганство.