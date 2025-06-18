Полицейский приговорен к тюремному заключению за взятку деньгами, мясом и алкоголем

Экономический суд (ELT) приговорил бывшего заместителя начальника Бюро полиции порядка Латгальского регионального управления Госполиции Айвара Стивриньша к восьми месяцам лишения свободы за получение взятки деньгами, мясом и алкоголем, сообщает Latvijas Avīze.
Суд также запретил Стивриньшу, который в 2023 году вышел на пенсию по выслуге лет, в течение двух лет занимать должности в Государственной полиции.
Айвар Козловскис, обвинявшийся в даче взятки, был оправдан, но за приобретение и хранение огнестрельного оружия без соответствующего разрешения приговорен к 260 часам общественных работ. Также был оправдан бывший дорожный полицейский Сандис Стубурс, выступавший посредником при передаче взятки.
Никто из обвиняемых в суде свою вину не признал.
Приговор еще не вступил в силу. Прокурор сообщила, что обжалует приговор первой инстанции в Рижском окружном суде.
В пользу государства конфискованы изъятые при обыске 100 евро и бутылка бренди объемом 0,7 литра.
Как ранее уже сообщало агентство LETA, троих подозреваемых сотрудники Бюро внутренней безопасности задержали осенью 2019 года. На тот момент Стивриньш занимал должность заместителя начальника Бюро полиции порядка Латгальского регионального управления.
Согласно обвинению, в Латгальском региональном управлении был оформлен протокол об административном правонарушении, согласно которому Козловскис в одном из магазинов совершил мелкое хулиганство.
После этого Козловскис вместе со знакомым ему полицейским Стубурсом вступили в контакт со Стивриньшем с целью передать взятку, чтобы он, рассматривая апелляцию по административному делу, отменил принятое решение и прекратил дело.
Взяткой стали 100 евро, мясные изделия и бутылка алкоголя.
Latvijas Avīze также сообщает, что по другому уголовному делу Стубурс был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы с пробационным надзором на полтора года за вымогательство и получение взятки.
Кроме того, на пять лет он лишен права занимать должности в Государственной полиции, а также был конфискован его автомобиль VW Passat Variant.
Ранее Стубурc был обвинен в вымогательстве взятки в размере 200 евро у водителя, когда он утверждал, что у того обнаружено превышение допустимого уровня алкоголя, хотя на самом деле это было ложью.
По неофициальной информации, Стубурc, возможно, покинул Латвию и сейчас находится за границей. Об этом сообщает Latvijas Avīze.
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