Шлесерс оспорит решение ЦИК и требует повторных выборов в Риге

В LPV считают, что в ходе выборов в Рижскую думу был допущен настолько серьезный комплекс нарушений, что выборы нельзя признать законными и легитимными.

В заявлении в суд LPV утверждает, что по меньшей мере 25% избирателей лишились возможности проголосовать на предварительном голосовании, так как им не дали сделать это в первом выбранном избирательном участке, "искусственно заставляя ждать в длинной очереди".

Кроме того, по мнению LPV, значительное число бюллетеней не было корректно подсчитано по содержанию или же было учтено дважды - сначала в цифровом формате, а затем вручную.

Также в своем заявлении LPV утверждает, что урны с бюллетенями оставались без надлежащего наблюдения, наблюдатели не могли проконтролировать процедуру голосования, а также выявлены случаи обращения незаверенных печатью бюллетеней и конвертов.

Как ранее сообщало агентство LETA, победившая на выборах в Рижскую думу партия LPV оспорила результаты выборов.