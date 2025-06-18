Шлесерс оспорит решение ЦИК и требует повторных выборов в Риге

Партия "Латвия на первом месте", победившая на выборах в Рижскую думу, обратилась в Административный окружной суд с требованием отменить решение Центральной избирательной комиссии и обязать ЦИК объявить повторные выборы. Об этом агентству LETA сообщили в партии.
В LPV считают, что в ходе выборов в Рижскую думу был допущен настолько серьезный комплекс нарушений, что выборы нельзя признать законными и легитимными.
В заявлении в суд LPV утверждает, что по меньшей мере 25% избирателей лишились возможности проголосовать на предварительном голосовании, так как им не дали сделать это в первом выбранном избирательном участке, "искусственно заставляя ждать в длинной очереди".
Кроме того, по мнению LPV, значительное число бюллетеней не было корректно подсчитано по содержанию или же было учтено дважды - сначала в цифровом формате, а затем вручную.
Также в своем заявлении LPV утверждает, что урны с бюллетенями оставались без надлежащего наблюдения, наблюдатели не могли проконтролировать процедуру голосования, а также выявлены случаи обращения незаверенных печатью бюллетеней и конвертов.
Как ранее сообщало агентство LETA, победившая на выборах в Рижскую думу партия LPV оспорила результаты выборов.
Однако ЦИК отклонила жалобы LPV, партии "Стабильности!" и объединения "Младолатыши" о ходе муниципальных выборов в Риге. Также ЦИК отклонила еще восемь жалоб по муниципальным выборам в других местах.
Подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года столкнулся в субботу и ночь на воскресенье с техническими проблемами, однако к воскресенью все голоса были подсчитаны, и результаты выборов утверждены.
Технические трудности возникали и в ходе предварительного голосования на протяжении недели.
ЦИК также критиковали за плохую коммуникацию как с обществом, так и с избирательными участками. Например, в один из дней предварительного голосования ЦИК сообщила о внешней атаке на систему, что впоследствии оказалось неправдой. В ночь выборов, когда возникли технические проблемы и стало невозможно подсчитать голоса в системе, участки длительное время не получали инструкций о дальнейших действиях.
На муниципальных выборах в Рижскую думу LPV получила наибольшее число голосов. Однако коалиционное соглашение заключили четыре политические силы: "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое единство" и "Объединенный список".
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