Четверть латвийцев за последний год не взяли в руки ни одну книгу

70% жителей Латвии читают как минимум одну книгу в год. 35% опрошенных открывают книгу хотя бы раз в месяц, а 16% читают ежедневно или через день - в основном это женщины и люди с высшим образованием.

Среди причин, по которым латвийцы не читают книги, участники исследования назвали трудности с поиском интересной литературы и быстрое угасание интереса. Кроме того, опрошенные упомянули усталость, проблемы со зрением, а также слишком высокие цены на книги.

Часть респондентов предпочитает проводить время за телевизором или в интернете, подчеркивая, что социальные сети значительно ухудшили способность концентрироваться и удерживать внимание длительное время.

Некоторые читатели отдают предпочтение аудиокнигам, а у других чтение зависит от сезона - летом их время занимают садовые работы и другие увлечения.

В опросе приняли участие 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.