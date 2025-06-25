Председателем Валмиерской краевой думы единогласно переизбрали Яниса Байкса

С 2014 года Байкс был председателем Валмиерской думы, а в 2021 году был избран председателем думы Валмиерского края.

Кандидатуру Байкса на пост председателя краевой думы выдвинул Ричардс Гайлумс (Valmierai un Vidzemei) который подчеркнул, что последние 11 лет были годами роста для Валмиеры и края, и депутаты думы хотели бы, чтобы они продолжались.

Все 19 депутатов проголосовали за Байкса.

Как сообщалось ранее, партия Байкса Valmierai un Vidzemei набрала убедительное большинство голосов на муниципальных выборах в Валмиере, что позволило ей получить 13 из 19 мест.

За эту партию проголосовало 64,31 % жителей края, имеющих право голоса.

В Валмиерском самоуправлении за Национальное объединение проголосовали 15,75 % избирателей, и оно получило три мандата. Два мандата получили политики Союза зеленых и крестьян, который набрал 8,97% голосов, а один мандат достался Латвийскому объединению регионов.