Названы победительницы конкурса «Mrs/Miss Top of the World 2017»

Фото: Каспарс Мейнертс/TVNET

Вчера вечером, 28 мая, ярким финальным шоу завершился международный конкурс красоты «Mrs/Miss Top of the World 2017», в котором за главный титул и другие награды боролись участницы из двадцати стран мира. В итоге в категории Miss победу одержала представительница России, а в категории Mrs - красавица из Бельгии. Латвийская королева красоты Анита Пужуле удостоилась третьего места в категории Miss. От души поздравляем победительниц!