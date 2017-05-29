Названы победительницы конкурса «Mrs/Miss Top of the World 2017»

 

Фото: Каспарс Мейнертс/TVNET

Вчера вечером, 28 мая, ярким финальным шоу завершился международный конкурс красоты «Mrs/Miss Top of the World 2017», в котором за главный титул и другие награды боролись участницы из двадцати стран мира. В итоге в категории Miss победу одержала представительница России, а в категории Mrs - красавица из Бельгии. Латвийская королева красоты Анита Пужуле удостоилась третьего места в категории Miss. От души поздравляем победительниц!

Смотрите в наших галереях, как проходил этот красочный смотр красоты, все участницы которого были восхитительны!

Интернациональное шоу талантов "Mrs/Miss Top of the world 2017"

Фото: Интернациональное шоу талантов "Mrs/Miss Top of the world 2017"0

Реклама
Участницы "Mrs/Miss Top of the world 2017" в купальниках

Фото: Участницы "Mrs/Miss Top of the world 2017" в купальниках0

Финальное шоу конкурса «Mrs/Miss Top of the World»

Фото: Финальное шоу конкурса «Mrs/Miss Top of the World»0

Еще по этой теме
Участницы «Mrs/Miss Top of the World» показали секси-формы в купальниках

Участницы «Mrs/Miss Top of the World» показали секси-формы в купальниках

Латвийская модель одержала победу в конкурсе «Мисс Европа 2017»

Латвийская модель одержала победу в конкурсе «Мисс Европа 2017»

Латвийская фитнес-модель - абсолютная чемпионка Европы!

Латвийская фитнес-модель - абсолютная чемпионка Европы!


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Ādaži, 950000 EUR
Дом
Дом, Daudzeses pag., 180000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 600 EUR

reklama.vesti.lv

Уверен, что помнишь ПДД? Проверь себя! Hi-Tech

Уверен, что помнишь ПДД? Проверь себя!

Ни в коем случае не открывайте эти файлы Hi-Tech

Ни в коем случае не открывайте эти файлы

ФОТО: Четырежды мама Климова сводит с ума ногами Showbiz

ФОТО: Четырежды мама Климова сводит с ума ногами

Джамала о ягодицах на Евровидении: Пранкер не виноват Showbiz

Джамала о ягодицах на Евровидении: Пранкер не виноват

42-летний Андрей Губин не жалеет, что до сих пор не женат Showbiz

42-летний Андрей Губин не жалеет, что до сих пор не женат

Красота

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
GALVENO GRĀMATVEDI (DARBA VIETA ...
GALVENO GRĀMATVEDI (DARBA VIETA ...
RECRUITING SPECIALIST
RECRUITING SPECIALIST
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 