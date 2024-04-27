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Байба Сипениеце-Гаваре о демократии, сопротивлении решениям муниципалитета и молодом поколении

Фото: Publicitātes foto
TVNET rus.tvnet.lv
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Теле- и радиоведущая Байба Сипениеце-Гаваре, говоря о кампании за демократию, организованной Ascendum, рассказывает, почему важно ценить тот факт, что мы живем в демократической стране, и делится идеями, что делать, если вам не нравится, что соседи громко косят траву по утрам в выходные или не согласны с решениями своего муниципалитета.

"Я жила в двух очень разных строях и хорошо ощущала разницу между этими строями на своей шкуре. Я родилась в период глубочайшего застоя и думаю, что мои родители уже давно отказались от идеи независимости Латвии, они запрещали себе даже думать об этом и вместо этого жили двойной жизнью. Только в очень, очень закрытом обществе они позволяли себе высказывать свое мнение.

Когда пришла независимость, мне был 21 год, и я поняла, что наша свобода и демократия - это огромное достояние, которое мы получили сравнительно дешевой ценой, но нам приходится прилагать чрезвычайные усилия, чтобы защитить его. Вот почему нам нужно об этом говорить!

Напишите письмо!

Когда многие латыши из-за рубежа, жившие в демократических условиях, вернулись в Латвию, я заметила, какая у них здоровая уверенность в себе и отношение к происходящему вокруг. Почему бы вам не побороться, это можно и нужно решить! Вы имеете право - написать письмо, собрать подписи! Если вам не нравится, что ваши соседи стригут газон субботним утром, поозовите их на встречу, поговорите! Это так просто! А у нас часто так - одни парятся годами, а другие годами косят. А те, кто косит, может, даже не догадываться, что другие парятся.

Борьба с вырубкой деревьев

Я сама живу в Юрмале, и это город, дума которого живет иной жизнью, чем горожане, но мы все равно не унываем. Несколько лет назад мы с единомышленниками основали ассоциацию по борьбе с вырубкой деревьев между Яундубулты и Пумпури. Дума настаивала на этом ради строительства нового жилья в городе, полном деревянных заброшек и пустых, странных многоквартирных домов, в которых никто не живет и которые построены неизвестно на какие деньги. Какой абсурд!

В такой ситуации есть два варианта. Один - сдаться и сказать "ну а что я", но есть и второй вариант - отложить свои тихие вечера и вникнуть.

Мы писали письма, проводили митинги, собирали подписи, платили адвокату из своей зарплаты, чтобы он боролся с людьми, чью зарплату мы теоретически оплачиваем сами... Однако это демократия, и у нас есть такой способ борьбы с абсурдом, нас никто не посадит в тюрьму и не убьет за это. Конечно, в третьем чтении они решили вырубить эти леса, но у нас по крайней мере есть документальные подтверждения для будущих поколений, что мы боролись.

Надежда на молодое поколение

Мы должны ценить то, что, во-первых, у нас есть страна, во-вторых, у нас демократическая страна и есть также хорошие примеры, когда мы своей инициативой смогли что-то изменить. И я смотрю на молодое поколение - моих дочерей и их друзей - и чувствую, что у них западное мышление и смелость. Это дает мне надежду на то, что мы не потеряем нашу страну, что она у нас будет".

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