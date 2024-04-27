Байба Сипениеце-Гаваре о демократии, сопротивлении решениям муниципалитета и молодом поколении

Борьба с вырубкой деревьев

Я сама живу в Юрмале, и это город, дума которого живет иной жизнью, чем горожане, но мы все равно не унываем. Несколько лет назад мы с единомышленниками основали ассоциацию по борьбе с вырубкой деревьев между Яундубулты и Пумпури. Дума настаивала на этом ради строительства нового жилья в городе, полном деревянных заброшек и пустых, странных многоквартирных домов, в которых никто не живет и которые построены неизвестно на какие деньги. Какой абсурд!

В такой ситуации есть два варианта. Один - сдаться и сказать "ну а что я", но есть и второй вариант - отложить свои тихие вечера и вникнуть.

Мы писали письма, проводили митинги, собирали подписи, платили адвокату из своей зарплаты, чтобы он боролся с людьми, чью зарплату мы теоретически оплачиваем сами... Однако это демократия, и у нас есть такой способ борьбы с абсурдом, нас никто не посадит в тюрьму и не убьет за это. Конечно, в третьем чтении они решили вырубить эти леса, но у нас по крайней мере есть документальные подтверждения для будущих поколений, что мы боролись.

Надежда на молодое поколение

Мы должны ценить то, что, во-первых, у нас есть страна, во-вторых, у нас демократическая страна и есть также хорошие примеры, когда мы своей инициативой смогли что-то изменить. И я смотрю на молодое поколение - моих дочерей и их друзей - и чувствую, что у них западное мышление и смелость. Это дает мне надежду на то, что мы не потеряем нашу страну, что она у нас будет".

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