Байба Сипениеце-Гаваре о демократии, сопротивлении решениям муниципалитета и молодом поколении

Теле- и радиоведущая Байба Сипениеце-Гаваре, говоря о кампании за демократию, организованной Ascendum, рассказывает, почему важно ценить тот факт, что мы живем в демократической стране, и делится идеями, что делать, если вам не нравится, что соседи громко косят траву по утрам в выходные или не согласны с решениями своего муниципалитета.
"Я жила в двух очень разных строях и хорошо ощущала разницу между этими строями на своей шкуре. Я родилась в период глубочайшего застоя и думаю, что мои родители уже давно отказались от идеи независимости Латвии, они запрещали себе даже думать об этом и вместо этого жили двойной жизнью. Только в очень, очень закрытом обществе они позволяли себе высказывать свое мнение.
Когда пришла независимость, мне был 21 год, и я поняла, что наша свобода и демократия - это огромное достояние, которое мы получили сравнительно дешевой ценой, но нам приходится прилагать чрезвычайные усилия, чтобы защитить его. Вот почему нам нужно об этом говорить!
Напишите письмо!
Когда многие латыши из-за рубежа, жившие в демократических условиях, вернулись в Латвию, я заметила, какая у них здоровая уверенность в себе и отношение к происходящему вокруг. Почему бы вам не побороться, это можно и нужно решить! Вы имеете право - написать письмо, собрать подписи! Если вам не нравится, что ваши соседи стригут газон субботним утром, поозовите их на встречу, поговорите! Это так просто! А у нас часто так - одни парятся годами, а другие годами косят. А те, кто косит, может, даже не догадываться, что другие парятся.