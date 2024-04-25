Латвийская певица рассказала, как Раймонд Паулс выгнал её из группы

Певица Иева Акуратере в беседе с изданием Ievas Stāsti вспомнила, как формировался ее путь в музыке. Большую роль в этом сыграл и покойный композитор Юрис Кулаковс, и, как оказалось, еще и маэстро Раймонд Паулс.
"В 16 лет я сбежала из школы в Риге в Лиепаю, где гениальный режиссер Ольгерт Кродерс принимал будущих актеров во II студию Лиепайского театра. (...) Я познакомилась с Янисом Лусенсом, который написал музыку к спектаклю "Принцесса Гундега и король Брусубарда". Он заметил мою музыкальность и посоветовал Юрису Кулакову, который создавал группу", - вспоминает Акуратере.
"Юрис сказал, что ему нравится мое происхождение, интеллект, духовный мир, актерское образование, музыкальность. Он был в восторге от моей фамилии Акуратере, произнося ее с окончанием латышского времени. Певица вспоминает, что Кулаковс пригласил своего учителя игры на фортепиано Раймонда Паулса на первый пробный концерт группы Pērkons.
Оказалось, что у Паулса было другое мнение о Иеве. "После концерта он сказал Юрису: "Ну, этого парня (Раймонда Барташевича. - Прим. авт.) ты можешь оставить, а вот ту девушку отпусти! Юрис не послушался и оставил меня. Кулаковс был не только моим другом, он ценил меня, доверял мне, я была для него близким человеком", - говорит Иева.
Это была не единственная неприятная встреча Паулса и Акуратере. "Наши пути пересекались, когда я работала в Лиепайском театре, пела в рок-опере Иманта Калниньша Ei, jūs tur!, играла и в других спектаклях. Я хотела стать певицей, и когда Раймонд Паулс выступал в Лиепае с группой Modo, я пошла к нему на прослушивание. Паулс принял меня в группу на испытательный срок, я вернулась в Ригу, но через полтора месяца у меня пропал голос, и
Паулс выгнал меня из своей группы. Я стояла на углу улицы и плакала", - вспоминает Акуратере.
Она говорит, что не держала зла на Паулса. Иева не потеряла веры в то, что музыка - ее путь. Поступила на вокальное отделение консерватории, работала в Театре оперетты и пела в группе Pērkons.
"Много лет назад я встретила Маэстро за кулисами концерта на Домской площади. Мы были вдвоем. Мы спонтанно подошли друг к другу и обнялись. Мы сглаживали неприятные ситуации, возникавшие между нами и позже, не застревая в мелкой обиде. Мы ментально разные, но испытываем огромное уважение друг к другу", - сказала Иева.
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