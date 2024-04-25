Латвийская певица рассказала, как Раймонд Паулс выгнал её из группы

Это была не единственная неприятная встреча Паулса и Акуратере. "Наши пути пересекались, когда я работала в Лиепайском театре, пела в рок-опере Иманта Калниньша Ei, jūs tur!, играла и в других спектаклях. Я хотела стать певицей, и когда Раймонд Паулс выступал в Лиепае с группой Modo, я пошла к нему на прослушивание. Паулс принял меня в группу на испытательный срок, я вернулась в Ригу, но через полтора месяца у меня пропал голос, и

Паулс выгнал меня из своей группы. Я стояла на углу улицы и плакала", - вспоминает Акуратере.

Она говорит, что не держала зла на Паулса. Иева не потеряла веры в то, что музыка - ее путь. Поступила на вокальное отделение консерватории, работала в Театре оперетты и пела в группе Pērkons.

"Много лет назад я встретила Маэстро за кулисами концерта на Домской площади. Мы были вдвоем. Мы спонтанно подошли друг к другу и обнялись. Мы сглаживали неприятные ситуации, возникавшие между нами и позже, не застревая в мелкой обиде. Мы ментально разные, но испытываем огромное уважение друг к другу", - сказала Иева.

Полную версию интервью с Акуратере читайте в свежем номере Ievas Stāsti!

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