​В рамках определенных мероприятий по улицам Риги начнет курсировать "похмельный автобус", который призван оказать первую помощь тем, кто плохо себя чувствует на утро после вечеринки. Портал Apollo связался с авторами идеи, чтобы узнать больше об этой услуге - возможностях, цене и идее.