В рамках определенных мероприятий по улицам Риги начнет курсировать "похмельный автобус", который призван оказать первую помощь тем, кто плохо себя чувствует на утро после вечеринки. Портал Apollo связался с авторами идеи, чтобы узнать больше об этой услуге - возможностях, цене и идее.
В случае чрезмерного употребления алкоголя в латвийских медицинских учреждениях для таких случаев есть специальная услуга - алкогольная детоксикация, или облегчение алкогольного абстинентного синдрома. Плата за такую услугу начинается от 50 евро и может превысить 100 евро.
Во сколько обойдется услуга "похмельного автобуса"?