Несколько участников группы "Би-2" попросили гражданство Молдовы

"Мы - гостеприимный народ, который открыл двери и распахнул объятия для всех людей, ищущих спасения от войны. И мы будем помогать всем, кто выступает за мир - и кого за это преследуют", - написал он в своём Telegram-канале.

Бэлуцел отметил, что российские власти преследуют участников "Би-2" за их антивоенную позицию, а в Молдове творчество группы ценят уже несколько поколений.

По его словам, заявления участников "Би-2" будут направлены президенту Майе Санду и будут рассматриваться в порядке процедуры "предоставления гражданства в интересах Республики Молдова".

Кто из "Би-2" попросил гражданство Молдовы, не уточняется. По данным "Верстки", речь идет о трех участниках группы, среди которых нет лидеров коллектива Лёвы и Шуры Би-2 (настоящие имена - Егор Бортник и Александр Уман), имеющих израильское гражданство.

Всего за гражданством Молдовы обратились семь человек. Медиадиректор "Би-2" Игорь Рубинштейн рассказал "Верстке", что о гражданстве попросили музыканты, представители технического персонала и менеджмента группы, а также члены их семей.

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