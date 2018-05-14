От Рижской школы дизайна до сотни лучших иллюстраторов мира. Алина и ее необычная профессия
Как художнику найти свое место в современном мире? Как нести прекрасное в массы и противостоять эпохе цифровизации? Свои ответы на эти сложные вопросы Алина нашла достаточно рано - в школе.
Сегодня молодая художница из Латвии сотрудничает с такими брендами как Valentino, Alberta Ferretti и Tiffany & C, а также входит в число 100 лучших иллюстраторов мира издательства "Taschen.
В рамках серии статей #ГордимсяБытьЗдесь TVNET рассказывает о людях, которые вдохновляют, восхищают и вызывают гордость.
"Художник от слова худо" - вы, наверняка, не раз слышали, а, возможно, и сами произносили эту расхожую фразу. Постсоветское мышление предыдущих поколений словно обязывало родителей заложить в наши головы "с младых ногтей" - творческой профессией на жизнь не заработаешь.
"Если ты толковый специалист, всегда найдешь свое место, будь ты хоть слесарь, хоть врач, хоть певец", - уверена Алина.
Глядя на хрупкую девушку сложно представить, что в возрасте всего 15 лет ей хватило храбрости перебраться из провинциального Вентспилса в столицу и, начать самостоятельный путь к профессии, о которой большинство жителей нашей страны никогда не слышали.
Сегодня Алина занимается модной иллюстрацией. За ее плечами - Латвийская художественная академия, Рижская средняя школа дизайна и сотрудничество с такими популярными брендами как Valentino, Alberta Ferretti и Tiffany & Co. В этом году бывшая вентспилсчанка вошла в 100 лучших иллюстраторов мира по версии престижного издательства Taschen.
- Расскажи для "чайников" чем конкретно ты занимаешься?
- Я - фэшн-иллюстратор. Это моя профессия, то, чем я зарабатываю себе на жизнь. На первый взгляд кажется, что это узкая сфера, на самом же деле она очень обширна - реклама, журналы, различные модные бренды.
Вот, например, из недавно реализованных проектов - Cosmopolitan, который впервые решил сделать полностью иллюстрированный выпуск.
Я нашла вид своего визуального выражения, смешав иллюстрацию современной моды с фигуративной живописью. Чтобы делать иллюстрацию более "живой", я отказалась от цифрового изображения в пользу интуитивной живописи - с использованием угля, акварели и акрила.
Для меня модная иллюстрация - это синтез стиля, идеи, эмоции и момента. Человеческая история, личная и воспроизводимая в каждой новой картине.
- Как тебя "занесло" в столь необычную профессию?
- К профессии я пришла не так просто и не так быстро. В Латвии эта индустрия совсем не развита, поэтому у меня перед глазами не было конкретного примера человека, который занимался бы чем-то подобным. Пришлось идти "на ощупь" - методом опытов.
Меня всегда привлекала индустрия моды, но я не любила шить - нравилось рисовать.
Однако когда ты понятия не имеешь о существовании какой-либо определенной профессии, тебе и в голову не может прийти, что этим можно заниматься.
А потом появился компьютер, интернет - я узнала о Дэвиде Даунтон, который уже более 30 лет успешно занимается фэшн-иллюстрацией. Тогда поняла - вот оно!!!
Для справки:
Дэвид Даунтон - современный британский фэшн-иллюстратор, который за последнее десятилетие приобрел репутацию одного из ведущих мировых художников моды.
- Ты решила не ждать окончания средней школы? Сколько тебе было лет на тот момент? Как родители отнеслись к такому смелому решению?
- До девятого класса, я никогда не задумывалась о том, чтобы уйти из школы в учреждение с профессиональной подготовкой. Как и большинство моих сверстников была нацелена попасть в математический класс, и благополучно закончить среднюю школу.
Главную роль в моем решении сыграла руководитель художественной студии, в которой я занималась.
Она, видимо, разглядела во мне некий талант, и сказала, что здесь больше делать нечего - пора ехать в Ригу.
Мне было всего 15 лет. Мама, на удивление, поддержала мое решение и отпустила, за что я до сих пор не перестаю ее благодарить. Я выросла в провинции и толком ничего не видела, а тут нужно уехать в большой город и начать самостоятельную жизнь. Это был безумно смелый шаг с ее стороны и я это ценю.
Для меня главным преимуществом профессиональной школы стала самостоятельность, с которой приходит ответственность за то, что ты делаешь.
У нас же как принято: ты учишься для родителей, для учителей, для хорошего аттестата. А в голове постоянно крутятся мысли: мне это никогда в жизни не пригодится, зачем я это изучаю?
В профессиональной школе все иначе - у тебя появляется интерес развивать себя, а конкретные знания ты применяешь сразу на практике.
Поэтому я безумно рада, что прошла через такую школу "жизни". Мне это дало многое! И самой школе дизайна я очень благодарна. Мне кажется, она и сейчас на хорошем уровне. Я каждый год хожу смотреть на работы поступающих детей. Они такое вытворяют! Там царит очень крутая атмосфера!
- Какими были твои первые шаги во "взрослой жизни"?
- Я поступила в Рижскую среднюю школу дизайна (RDMV), по специальности - дизайн среды. На тот период это было очень престижное направление. Учитывая, что школа поддерживается государством - учеба бесплатна, но при поступлении необходимо сдавать экзамены.
В моем случае это были - графика, живопись, лепка и композиция. В результате ты получаешь определенное количество баллов, к которым потом прибавляют средний балл аттестата.
Лично мне экзамены показались сложными. Я даже ездила на подготовительные курсы, которые помогли понять, чего от тебя ждет приемная комиссия.
Главная сложность заключалась еще и в том, что в Вентспилсе я училась в русской школе, а здесь - все на латышском. Почему-то я совершенно об этом не подумала и к такому повороту не была готова.
Мне казалось, что моей 8-ки по латышскому языку будет достаточно для поступления и дальнейшей учебы. Я ошибалась!
Поэтому первые два года были невероятно сложными.
Самое ужасно, что время идет, а в этом плане так ничего и не изменилось. Русские школы до сих пор не дают необходимого уровня знаний государственного языка. Посмотрим, конечно, что будет сейчас… Это болезненные перемены, но они нужны.
- Говорят, в художественную академию поступить достаточно сложно...
- Поступая в Латвийскую художественную академию мне пришлось снова пройти через вступительные экзамены, которые были схожи с теми, что я уже сдавала после девятого класса. Было ли легче? Не знаю…
Точно могу сказать, что конкуренция намного сильнее. Здесь схожая ситуация, ведь академия - государственное учреждение - учеба бесплатная, соответственно и конкурс очень большой. Пришлось попотеть.
Я видела, как безумно талантливых ребят брали только на третий год. В этом деле всегда есть какой-то процент удачи. Здесь всегда важную роль играет человеческий фактор - оценивают же люди.
Мало быть просто талантливым, нужно четко понимать, чего от тебя хотят и ждут.
- Как вообще оценивать творчество? А как же знаменитое: я художник, я так вижу?
- Там это не работает. Есть четкие критерии, по которым оценивают потенциального студента.
- Насколько сложно в нашей стране зарабатывать на жизнь подобным делом? К чему нужно быть готовым будущим художникам, которые только начинают свой путь?
- В Латвии развиваться в этой области практически невозможно, потому что нет спроса. Фэшн-иллюстрация предусматривает, что в стране должен быть развит модный рынок. Сами понимаете, у нас с этим большие проблемы…
Есть, конечно, заказы из Латвии, но, в основном, приходится работать на зарубежного клиента - Лондон, Москва, Нью-Йорк.
Стоит начать с того, что в Латвии в принципе низкий уровень образования в области искусства и дизайна. Поэтому очень много неэффективного, поэтому люди растеряны, и не понимают, что делать дальше.
Второй момент - в стране нет стабильности - ты не знаешь на кого идти учиться, куда идти работать, на что будет спрос.
Университеты предоставляют очень посредственные знания, выпускают много посредственных специалистов, которых, в итоге, некуда девать.
Если говорить о выборе будущей профессии, очень важным фактором в принятии подобных решений является поддержка семьи. Именно родителям необходимо расширять свой кругозор, чтобы направить ребенка в правильную сторону.
Отчасти у нашего общества до сих пор советское мышление - архитектор, инженер, врач - вот это профессии.
Если математику не знаешь - в жизни ничего не получится. А художник, так вообще "от слова худо". Просто люди жили во времена, когда все это действительно работало. Но сейчас все изменилось. Сегодня ценятся совершенно другие личностные качества, умения и знания.
Многие считают, что творчеством на жизнь не заработаешь, но я уверена, что если ты толковый специалист, всегда найдешь свое место, будь ты хоть слесарь, хоть врач, хоть певец.
Я в какой-то момент пожалела, что после школы осталась в Латвии. Многие из тех знакомых, кто занимается подобным, уехали учиться за рубеж и у них процесс раскрытия пошел гораздо быстрее. Здесь же развитие очень медленное.
Спасает только то, что мы живем в благодарное время, когда границы открыты, есть интернет, а значит - возможность сотрудничать и учиться у зарубежных профессионалов. За вдохновением приходится ехать в другие страны - мегаполисы, где кипит жизнь.