От Рижской школы дизайна до сотни лучших иллюстраторов мира. Алина и ее необычная профессия

- Ты решила не ждать окончания средней школы? Сколько тебе было лет на тот момент? Как родители отнеслись к такому смелому решению?

- До девятого класса, я никогда не задумывалась о том, чтобы уйти из школы в учреждение с профессиональной подготовкой. Как и большинство моих сверстников была нацелена попасть в математический класс, и благополучно закончить среднюю школу.

Главную роль в моем решении сыграла руководитель художественной студии, в которой я занималась.

Она, видимо, разглядела во мне некий талант, и сказала, что здесь больше делать нечего - пора ехать в Ригу.

Мне было всего 15 лет. Мама, на удивление, поддержала мое решение и отпустила, за что я до сих пор не перестаю ее благодарить. Я выросла в провинции и толком ничего не видела, а тут нужно уехать в большой город и начать самостоятельную жизнь. Это был безумно смелый шаг с ее стороны и я это ценю.

Для меня главным преимуществом профессиональной школы стала самостоятельность, с которой приходит ответственность за то, что ты делаешь.

У нас же как принято: ты учишься для родителей, для учителей, для хорошего аттестата. А в голове постоянно крутятся мысли: мне это никогда в жизни не пригодится, зачем я это изучаю?

В профессиональной школе все иначе - у тебя появляется интерес развивать себя, а конкретные знания ты применяешь сразу на практике.

Поэтому я безумно рада, что прошла через такую школу "жизни". Мне это дало многое! И самой школе дизайна я очень благодарна. Мне кажется, она и сейчас на хорошем уровне. Я каждый год хожу смотреть на работы поступающих детей. Они такое вытворяют! Там царит очень крутая атмосфера!

ФОТО: Фото из личного архива

- Какими были твои первые шаги во "взрослой жизни"?

- Я поступила в Рижскую среднюю школу дизайна (RDMV), по специальности - дизайн среды. На тот период это было очень престижное направление. Учитывая, что школа поддерживается государством - учеба бесплатна, но при поступлении необходимо сдавать экзамены.

В моем случае это были - графика, живопись, лепка и композиция. В результате ты получаешь определенное количество баллов, к которым потом прибавляют средний балл аттестата.

Лично мне экзамены показались сложными. Я даже ездила на подготовительные курсы, которые помогли понять, чего от тебя ждет приемная комиссия.

Главная сложность заключалась еще и в том, что в Вентспилсе я училась в русской школе, а здесь - все на латышском. Почему-то я совершенно об этом не подумала и к такому повороту не была готова.

Мне казалось, что моей 8-ки по латышскому языку будет достаточно для поступления и дальнейшей учебы. Я ошибалась!

Поэтому первые два года были невероятно сложными.