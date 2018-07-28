"Не идите туда работать!"; бывшая сотрудница об обязанностях в магазине популярной сети

"В рабочие обязанности входят не только улыбаться и обслуживать клиентов, как многим кажется. Необходимо не только налаживать всю документацию (в начале дня, и в конце), что в целом занимает дополнительный час времени, который никто не оплачивает, но и мыть магазин, помещения для работников, туалет, а также приводить в порядок склад (например, руками рвать картонные коробки). Когда приходит товар, а склад переполнен, на процесс раскладывания его по полкам уходит примерно 3 дня интенсивной работы. В дополнении к этому необходимо считать кассу, обслуживать клиентов и говорить эти дурацкие заученные фразы, которые никому не интересны. А дальше - смена цен, что происходит один раз в месяц. В прошлый раз я провела в магазине 15 часов! С 8:30 до 00:00. Нормально? Я бы ничего не сказала, если бы мне платили больше. Но этот рабский труд стоит всего 2,75 евро/ч! 12 часов на ногах, непрерывное обслуживание клиентов на высоком уровне, работа на складе, цены, товар (...). А руководители магазина вздумали, что они по рангу выше. Выходных не дают, разговаривают, как с куском мяса. В целом, я проработала полгода в двух магазинах. Сменив магазин и руководителя, ничего не изменилось", пишет бывшая работница Drogas.