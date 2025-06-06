Исследователь объяснил, почему Трамп откладывает санкции против России

При этом он отметил, что заявления Трампа - это одна сторона, но с другой стороны, украинская делегация и ее представители отправились в Вашингтон для переговоров с Конгрессом США, а тот занимает иную позицию по этому вопросу. По мнению исследователя LAT, Конгресс США был бы готов занять более жесткую позицию в отношении режима Путина, расширив санкции против важных для России секторов. Речь идет о нефти, газе и финансовом секторе.

Шрадерс предположил также, что Конгресс США также может быть вынужден ввести дополнительные санкции, которые будут распространяться и на страны, продолжающие сотрудничать с Россией. Это означает, что Китай, Индия и другие страны, которые активно покупают ископаемое топливо у РФ или участвуют в содействии финансовым потокам в Россию и ее банки, будут вынуждены соблюдать ограничения на сотрудничество с агрессором, что еще больше его изолирует.

Отвечая на вопрос о том, насколько реально ввести подобные санкции против России, эксперт сказал, что США должны сделать геополитический и стратегический выбор. Если они решат более тесно сотрудничать с Россией, то потеряют Европу, в частности страны Центрально-Восточной Европы, несмотря на то, что у Европы и США очень близкие интересы в области безопасности, экономики и социальной сферы. С точки зрения экономической целесообразности, чего в основном и добивается Трамп, было бы нерационально менять сотрудничество с Европой на Россию.

Шрадерс отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация приглашены на саммит НАТО в Гааге. Президент США также примет участие в саммите. Эксперт отметил, что саммит Альянса станет хорошим индикатором и поворотным пунктом для внешней политики США. Он выразил уверенность, что саммит укрепит трансатлантическую связь и что США согласятся с призывами Европы занять более твердую позицию против российской агрессии, поддержать Украину и укрепить либеральный и демократический мировой порядок.