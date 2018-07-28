Рейтинг Терезы Мэй упал до минимума

Июльский опрос показал, что 30% британцев довольны руководством Мэй, и это на 5% меньше, чем в июне.

Опрос показал даже более резкое падение рейтинга Мэй среди членов ее Консервативной партии - с 68 до 55%.

Рейтинг британского правительства снизился на 22% по сравнению с 30% в июне. Опрос 1023 взрослых был проведен для газеты Evening Standard от Ipsos MORI с 20 до 24 июля.