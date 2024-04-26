Вот и подошла к концу пятница! Впереди - долгожданные выходные и не менее долгожданное потепление. Перед тем, как окунуться в отдых и веселье, не забудьте узнать о главных событиях дня сегодняшнего и прочитать ежедневную подборку RUS TVNET - рассказываем коротко о самом главном за пятницу, 26 апреля.
Главное за 26 апреля ⟩ Когда начнут отключать отопление, прогноз погоды на выходные и "похмельный автобус" в Риге
Новости Латвии:
Европарламент принял пакет нормативных актов по борьбе с отмыванием денег, который коснется и латвийцев: речь идет об ограничении анонимных платежей и сделок в наличных. TVNET+ выяснил у экспертов, кого затронут новшества: придется ли теперь предъявлять паспорт, если покупаешь стройматериалы, ювелирные изделия или дорогой телевизор за наличные деньги?
Харийс Витолиньш - творец бронзового успеха сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира-2023. Уже в мае сборная отправится на мировое первенство в Чехию, где латвийским хоккеистам, и тренеру в том числе, придётся доказывать, что прошлогодний успех не был случайным.
В четверг, 25 апреля, Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство по делу о незаконном хранении древностей, принадлежащих государству. В силу вступает обвинительный приговор, которым виновного приговаривают к лишению свободы на шесть месяцев условно, сообщил ВС.
В выходные и в начале следующей недели воздух в Латвии будет все больше прогреваться, прогнозируют синоптики.
Этой весной арендовать жилье в Риге выгоднее, чем купить его с помощью ипотечного кредита. И аренда, и покупка жилья в основном происходят в сегменте серийных домов, построенных во второй половине ХХ века. Двухкомнатные квартиры востребованы в обоих вариантах - как аренда, так и покупка, пишет Diena.
В первых числах мая домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) начнет отключать отопление в домах, подключенных к центральному теплоснабжению, сообщили агентству LЕТА в RNP.
Уволился Каспарс Вингрис, председатель правления SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), отвечающего за строительство железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии, сообщили агентству LЕТA представители EDzL.
В рамках определенных мероприятий по улицам Риги начнет курсировать "похмельный автобус", который призван оказать первую помощь тем, кто плохо себя чувствует на утро после вечеринки. Портал Apollo связался с авторами идеи, чтобы узнать больше об этой услуге - возможностях, цене и идее.
Партийное объединение "Новое Единство" обратилось в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с заявлением о скрытой предвыборной агитации против него, сообщила агентству LETA представитель партии Анна Удре.
Инвестиционный фонд Merito Partners совместно с разработчиком проектов возобновляемой энергии Saules Energy в четверг, 2 мая, откроет в Аугшдаугавском крае крупнейшую солнечную электростанцию Латвии - Калкунскую солнечную электростанцию (СЭС), которая будет обеспечивать экологически чистой электроэнергией не менее 6500 домохозяйств в Даугавпилсе и его окрестностях.
Прокуратура предъявила обвинение бывшему мэру Резекне Александру Барташевичу в разглашении информации ограниченного доступа жене Ольге, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках еще одного уголовного процесса инкриминирует Барташевичу предоставление неверных сведений в декларации должностного лица, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Этот год в экономике Латвии снова можно охарактеризовать как время преодоления трудностей, а не наслаждения жизнью и легкого роста. Однако в одном аспекте жизнь станет проще - до потребителей дойдет падение цен на сырье, которое началось еще в конце позапрошлого года, указал TVNET главный экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш.
В марте сотрудники налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся мошенничеством с налогом на добавленную стоимость (PVN) в сфере услуг такси, в результате чего государственному бюджету был причинен ущерб в размере 367 221 евро.
Премьер-министр Эвика Силиня за работу в правительстве в прошлом году получила 108 941 евро, что в 2,2 раза больше, чем в 2022 году, когда Госканцелярия выплатила ей 49 815 евро, свидетельствует декларация премьер-министра, опубликованная на сайте Службы госдоходов.
Государственная полиция на Елгавском шоссе задержала водителя грузовика в состоянии опьянения более трех промилле.
За рубежом:
В выступления кремлевских пропагандистов и российские новостные передачи все больше проникает общая тенденция: как можно меньше говорить о внутренней политике, кроме, конечно, освещения очередных действий президента России Владимира Путина.
За 38 лет после аварии на Чернобыльской АЭС Зона отчуждения стала особенным местом для большого числа людей.
Какую роль может сыграть контроль воздушного пространства, особенно учитывая, что в этом году ожидается начало ограниченных поставок западных истребителей F-16 Fighting Falcon? Хотя истребители F-16 вряд ли обеспечат Украине превосходство в воздухе над российскими захватчиками, эти самолеты дадут Киеву значительное преимущество, об этом пишет TV3 Ziņas.
23 апреля украинским мужчинам призывного возраста за рубежом временно перестали предоставлять консульские услуги. Это нечестно, когда одни воюют, а другие хотят пересидеть за границей, объяснил такое решение министр иностранных дел Украины.
"Муж втихаря по рекомендации мутного интернетного друга полез на биржу и набрал кредитов. Когда я об этом узнала, долгов уже было на несколько десятков тысяч евро". "Мой брат играл в онлайн-казино на работе, в ночные смены. Жена даже не догадывалась. Все вскрылось, когда пришло письмо от судебного исполнителя о продаже квартиры..." Rus.Postimees разбирался, как избежать подобного сценария.
Граждане Литвы все активнее покупают недвижимость в Испании, сообщает литовское общественное СМИ LRT.
Российские солдаты, вернувшиеся домой после участия в боевых действиях на территории Украины, убили и покалечили более 200 человек, подсчитало издание "Верстка" на основе информации из открытых источников.
"Ищу людей, кто заказал в этих группах товар и не получил ничего, для того, чтобы подать коллективную жалобу в полицию!" - так начинается публикация, которая облетела весь Facebook. Пострадавших от рук группы "Товар из России с доставкой в Эстонию" долго искать не пришлось, но то, сколько их - поразит каждого, сообщает портал Rus.Postimees.
Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны Украины в пятницу, 26 апреля, сообщило, что на аэродроме в Москве уничтожен военный вертолет Ка-32, пишет ВВС.
Интересное чтиво:
Для многих направлений чрезмерный туризм стал серьезной проблемой - настолько, что местные общины больше не хотят видеть у себя массовых туристов, даже если это грозит им потерей доходов, пишет Limon.ee со ссылкой на УНИАН.
Мы никогда не знаем, в какой день мы встретим суженого. Уроженка Латвии Дигна Абузейда, работающая в сфере туризма почти 30 лет, объездила почти полмира. Во время одной из своих командировок в Египет она встретила любовь всей своей жизни - египтянина Ахмеда. Эта встреча произошла так неожиданно, так молниеносно. В Египте проживает более 110 миллионов человек, но Ахмед смотрел прямо на латвийскую красавицу Дигну. В откровенной беседе египтянин Ахмед поделился историей любви, впечатлениями о Латвии и многим другим.
В TikTok завирусилось видео со щенком по кличке Шамрок неестественного лаймово-зеленого окраса, пишет Limon.ee.
Солист группы Riga Reggae Хоренс Сталбе недавно пережил ужасающие события. Ранним утром 13 апреля после дискотеки в Добеле на него на заправочной станции напали бандиты. Пока идет период восстановления, музыканту пришлось отложить работу.
На прошлой неделе в России иранский боец Али Хейбати пнул ринг-герл - девушку, выносящую таблички с номером раунда. На этот поступок резко отреагировала местная публика, которая как следует проучила иранца. После этого боец получил пожизненную дисквалификацию.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!