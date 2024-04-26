Главное за 26 апреля Когда начнут отключать отопление, прогноз погоды на выходные и "похмельный автобус" в Риге

Этот год в экономике Латвии снова можно охарактеризовать как время преодоления трудностей, а не наслаждения жизнью и легкого роста. Однако в одном аспекте жизнь станет проще - до потребителей дойдет падение цен на сырье, которое началось еще в конце позапрошлого года, указал TVNET главный экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш.

В марте сотрудники налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся мошенничеством с налогом на добавленную стоимость (PVN) в сфере услуг такси, в результате чего государственному бюджету был причинен ущерб в размере 367 221 евро.

Премьер-министр Эвика Силиня за работу в правительстве в прошлом году получила 108 941 евро, что в 2,2 раза больше, чем в 2022 году, когда Госканцелярия выплатила ей 49 815 евро, свидетельствует декларация премьер-министра, опубликованная на сайте Службы госдоходов.

Государственная полиция на Елгавском шоссе задержала водителя грузовика в состоянии опьянения более трех промилле.

За рубежом:

В выступления кремлевских пропагандистов и российские новостные передачи все больше проникает общая тенденция: как можно меньше говорить о внутренней политике, кроме, конечно, освещения очередных действий президента России Владимира Путина.

​За 38 лет после аварии на Чернобыльской АЭС Зона отчуждения стала особенным местом для большого числа людей.