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"Я выполняю свою работу": житель Эстонии записал разговор с мошенницей

София Солдатенко rus.postimees.ee
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Мужчина с телефоном. Фото иллюстративное.
Мужчина с телефоном. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

Недавно портал Rus.Postimees рассказывал, как жителя Эстонии Алексея пыталась обмануть целая команда мошенников. По такой же схеме пробовали выманить деньги и у другого читателя Rus.Postimees. Весь разговор с мошенницей был записан. 

Мошенница, которая позвонила читателю Rus.Postimees, представилась сотрудницей оператора мобильной связи Мией и заявила, что срок действия СИМ-карты клиента подходит к концу. На уточняющий вопрос, представительницей какой именно фирмы Мия является, после непродолжительной паузы поступил ответ - Elisa.

"Скажите, вы в дальнейшем планируете использовать этот номер?" - тут же задает вопрос Мия и после утвердительного ответа сообщает, что для этого необходимо оформить заявку на продление договора обслуживания СИМ-карты. 

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