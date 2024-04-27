"Я выполняю свою работу": житель Эстонии записал разговор с мошенницей

Мошенница, которая позвонила читателю Rus.Postimees, представилась сотрудницей оператора мобильной связи Мией и заявила, что срок действия СИМ-карты клиента подходит к концу. На уточняющий вопрос, представительницей какой именно фирмы Мия является, после непродолжительной паузы поступил ответ - Elisa.

"Скажите, вы в дальнейшем планируете использовать этот номер?" - тут же задает вопрос Мия и после утвердительного ответа сообщает, что для этого необходимо оформить заявку на продление договора обслуживания СИМ-карты.