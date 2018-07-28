В Мьянме из-за ливней тысячи людей покинули дома

Непрерывные муссонные дожди в последние дни залили штаты Карен и Монт, а также регион Баго. В результате ливней более шести тысяч человек перемещены в Пхаан и около четырех тысяч - в Мьявад

Сообщается, что вокруг столицы штата Карен было создано 11 временных лагерей. Местные синоптики не обещают, что погода в ближайшее время улучшится.