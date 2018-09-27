Нужны 2 миллиона евро на интеграцию

На различные меры по интеграции общества в следующем году потребуется еще более 2 млн евро, заявила вчера на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества руководитель отдела общественной интеграции Министерства культуры Анита Клейнберга.
Однако запрос дополнительных средств не связан с планами провести какие-то новые мероприятия или с прогнозами большого числа приезжих.
"К сожалению, ситуация такова, что меры общественной интеграции не учтены в базе основного госбюджета. Поэтому каждый год нам приходится просить на них финансирование как на новые политические инициативы", - пояснила она.
Сейчас на интеграцию запланировано примерно 2,2 млн евро из денег латвийских налогоплательщиков и около 12,5 млн евро из фондов ЕС. По подсчетам Минкульта, этого недостаточно, пишет Latvijas avize.