Нужны 2 миллиона евро на интеграцию

Однако запрос дополнительных средств не связан с планами провести какие-то новые мероприятия или с прогнозами большого числа приезжих.

"К сожалению, ситуация такова, что меры общественной интеграции не учтены в базе основного госбюджета. Поэтому каждый год нам приходится просить на них финансирование как на новые политические инициативы", - пояснила она.