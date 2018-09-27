Пт, 28.09.2018
Мой визит совпадает со столетием вашей независимости, и конечно, я почту память всех, кто в прошлом пожертвовал собой ради свободы нынешних дней Папа Римский Франциск

Нужны 2 миллиона евро на интеграцию

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дети беженцев

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На различные меры по интеграции общества в следующем году потребуется еще более 2 млн евро, заявила вчера на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества руководитель отдела общественной интеграции Министерства культуры Анита Клейнберга.

Однако запрос дополнительных средств не связан с планами провести какие-то новые мероприятия или с прогнозами большого числа приезжих.

"К сожалению, ситуация такова, что меры общественной интеграции не учтены в базе основного госбюджета. Поэтому каждый год нам приходится просить на них финансирование как на новые политические инициативы", - пояснила она.

Сейчас на интеграцию запланировано примерно 2,2 млн евро из денег латвийских налогоплательщиков и около 12,5 млн евро из фондов ЕС. По подсчетам Минкульта, этого недостаточно, пишет Latvijas avize.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ