Задержание и административные дела: полиция рассказала, как прошел день выборов

Ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности (VDD) зафиксировала небольшое увеличение количества полученных сигналов о возможных противоправных действиях в ходе избирательного процесса, которые могут повлиять на итоги выборов, включая сообщения о возможной покупке голосов и других формах влияния на избирателей.

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По состоянию на 12:00 VDD зафиксировала 63 таких сигнала, а к 16:00 их число увеличилось до 77. Большинство из них касались именно подозрений в покупке голосов и давления на избирателей, сообщили агентству LETA в службе.

Большая часть этих случаев уже проверена, и ни в одном из них противоправные действия не подтвердились. В ряде случаев проверки все еще продолжаются.

Дополнительно служба получила 20 сообщений о возможных правонарушениях, рассмотрение которых относится к компетенции других учреждений.

VDD тесно сотрудничает с Государственной полицией, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), а также другими структурами, отвечающими за безопасность выборов. Полученная информация была передана соответствующим ведомствам для дальнейшего рассмотрения.

Кроме того, VDD пока не выявила попыток со стороны государства-агрессора России или других враждебно настроенных государств напрямую вмешаться в процесс выборов в самоуправления или повлиять на их результаты. По оценке службы, выборы проходят спокойно.

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Тем временем Государственная полиция, продолжая контроль за общественным порядком и безопасностью во время выборов, до 16:00 серьезных инцидентов не зафиксировала. В общей сложности начато 10 административных производств - девять за нарушение правил агитации и одно за нарушение общественного порядка и работы избирательного участка.

Полиция подчеркивает, что совместно с другими учреждениями продолжает работу для обеспечения спокойного проведения выборов.

VDD напоминает, что о любых попытках незаконно повлиять на ход голосования можно сообщить по адресу электронной почты velesanas@vdd.gov.lv или по круглосуточному телефону 67208964. Анонимность информаторов гарантируется.