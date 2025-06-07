Главное за 7 июня Выборы в самоуправления Латвии, как школьники переходят на латышский и что с магазином Shein в Риге

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На перекрестке улицы Бривибас и бульвара Райня, напротив памятника Свободы, витрины одного из зданий украшены логотипом магазина Shein. Также там находится QR-код, который ведет на сайт, обещающий скорый запуск новой торговой точки. Судя по ажиотажу в социальных сетях, открытия магазина ждут многие латвийские модники.

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