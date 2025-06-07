Главное за 7 июня Выборы в самоуправления Латвии, как школьники переходят на латышский и что с магазином Shein в Риге

Главной новостью уходящего дня стали выборы в местные самоуправления в Латвии, но в мире и стране происходили и другие заметные события - директора рассказали, как проходит переход школ на латышский, а RUS TVNET разобрался, что известно об открытии магазина Shein в центре Риги. Об этих и других новостях субботы, 7 июня, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
7 июня - главный день голосования на муниципальных выборах. Сегодня решается, кто будет управлять городами и краями Латвии следующие четыре года. Как проходят выборы, какие результаты прогнозируются, интервью с политиками и актуальная аналитика - все это в прямой трансляции от RUS TVNET.
В новом составе Рижской думы может оказаться как минимум шесть фракций - об этом свидетельствуют результаты опроса граждан, уже проголосовавших на муниципальных выборах (exit poll), проведенного у избирательных участков в крупных городах сегодня по инициативе агентства LETA в сотрудничестве с Латвийским общественным СМИ, Рижским университетом им. Страдиньня и Латвийским университетом.
На этих муниципальных выборах, включая тех жителей, которые проголосовали досрочно, явка избирателей составила 46,77% от общего числа имеющих право голоса - об этом свидетельствуют последние обобщtнные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), хотя информация пока поступила не от всех избирательных участков.
Насколько успешно ученики адаптируются к обучению на латышском языке, зависит не только от школы, но и от поддержки со стороны родителей. Об этом рассказали директора школ в программе "Открытый разговор" на Латвийском радио 4, сообщает портал LSM+.
На перекрестке улицы Бривибас и бульвара Райня, напротив памятника Свободы, витрины одного из зданий украшены логотипом магазина Shein. Также там находится QR-код, который ведет на сайт, обещающий скорый запуск новой торговой точки. Судя по ажиотажу в социальных сетях, открытия магазина ждут многие латвийские модники.
За рубежом:
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