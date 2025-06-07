По данным службы, порывы ветра валили большие деревья.

"Ветер валил здоровые деревья, как спички, и бушевал на участке длиной несколько километров", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.

На момент урагана пограничники находились на службе. Им удалось оперативно укрыться в более безопасных местах, благодаря чему никто не пострадал, и техника повреждена не была.

"К счастью, сотрудники заставы, находившиеся в это время на дежурстве, успели отойти из эпицентра урагана в более безопасные зоны. Поэтому ни один сотрудник, ни техника Пограничной службы не пострадали", - уточняется в сообщении.

Несмотря на временные технические сбои, вызванные стихией, система наблюдения на данном участке границы работает, и контроль за границей с Беларусью осуществляется в штатном режиме. Служба также задействовала дополнительные меры охраны.