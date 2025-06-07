В четверг, 6 июня, в Варенском районе Литвы, вблизи границы с Беларусью, бушевал сильный ветер. Природное явление задело территорию Чепкелисского заповедника. Об этом сообщает Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT) на своей странице в соцсети Facebook.
По данным службы, порывы ветра валили большие деревья.
"Ветер валил здоровые деревья, как спички, и бушевал на участке длиной несколько километров", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.
На момент урагана пограничники находились на службе. Им удалось оперативно укрыться в более безопасных местах, благодаря чему никто не пострадал, и техника повреждена не была.
"К счастью, сотрудники заставы, находившиеся в это время на дежурстве, успели отойти из эпицентра урагана в более безопасные зоны. Поэтому ни один сотрудник, ни техника Пограничной службы не пострадали", - уточняется в сообщении.
Несмотря на временные технические сбои, вызванные стихией, система наблюдения на данном участке границы работает, и контроль за границей с Беларусью осуществляется в штатном режиме. Служба также задействовала дополнительные меры охраны.
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