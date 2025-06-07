Skip to footer
Сб, 7.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Видео Сильный ветер повалил деревья на границе Литвы и Беларуси

Лес. Иллюстративное фото

В четверг, 6 июня, в Варенском районе Литвы, вблизи границы с Беларусью, бушевал сильный ветер.  Природное явление задело территорию Чепкелисского заповедника. Об этом сообщает Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT) на своей странице в соцсети Facebook. 

По данным службы, порывы ветра валили большие деревья.

"Ветер валил здоровые деревья, как спички, и бушевал на участке длиной несколько километров", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.

На момент урагана пограничники находились на службе. Им удалось оперативно укрыться в более безопасных местах, благодаря чему никто не пострадал, и техника повреждена не была. 

"К счастью, сотрудники заставы, находившиеся в это время на дежурстве, успели отойти из эпицентра урагана в более безопасные зоны. Поэтому ни один сотрудник, ни техника Пограничной службы не пострадали", - уточняется в сообщении.

Несмотря на временные технические сбои, вызванные стихией, система наблюдения на данном участке границы работает, и контроль за границей с Беларусью осуществляется в штатном режиме. Служба также задействовала дополнительные меры охраны.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти