Реэмигранты заявили пять проектов развития своего бизнеса в Видземе

Всего же в течение срока подачи заявок с координатором проекта связались около 30 интересующихся.

В поданных заявках в качестве видов планируемой хозяйственной деятельности названы отрасль туризма и гостеприимства, обслуживание и ремонт автотранспорта, сельскохозяйственное производство и производство мебели. Два подателя заявок планируют развивать уже начатый бизнес, остальные хотят начать бизнес заново.

Заявленные проекты оценит комиссия, получатели поддержки и ее размер станут известны через две недели.

В рамках конкурса проектов в Видземском регионе планирования предполагается поддержать идеи бизнеса на общую сумму 36 тыс. евро, по условиям конкурса один реэмигрант может получить поддержку в размере до 9000 евро.