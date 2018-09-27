Большинство жителей ФРГ уверены в досрочном уходе Меркель с поста

Порядка 55 процентов опрошенных ответили "безусловно нет" или "скорее нет" на вопрос о том, останется ли Меркель в этой должности до конца срока полномочий.

В свою очередь, еще 37,8 процента сказали: " безусловно да" и "скорее да".

Еще порядка 7,2 процента отметили, что пока не определились с ответом.

При этом, как и следовало ожидать, наибольший процент среди давших положительный ответ - в рядах сторонников ХДС/ХСС (62%). В то же время активнее других об уходе нынешнего канцлера говорили приверженцы правопопулистской "Альтернативы для Германии" (83,6%) и Свободной демократической партии Германии (63,3%).

Опрос проводился онлайн с 25 по 26 сентября. Речь идет о репрезентативном исследовании, в котором приняли участие 5099 человек. Статистическая погрешность составляет 2,5 процента, передает Deutsche Welle.