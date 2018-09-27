Голландские военные замерзли на учениях в Норвегии

Голландцам придется самостоятельно закупать все необходимое в магазинах — их собственные поставщики уже не успеют совершить доставку. Выступая в парламенте Нидерландов, статс-секретарь министерства обороны Барбара Виссер объяснила, что вооруженные силы не рассчитывали на низкие температуры в Норвегии в это время года.

Виссер также заявила, что солдатам не придется платить за зимнее обмундирование из собственного кармана. Каждый из военнослужащих получит компенсацию в размере одной тысячи евро. «Солдаты должны получить одежду, в которой нуждаются. Я не желаю, чтобы это происходило снова», — сказала она, передает Lenta ru.