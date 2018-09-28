Оборонной сфере могут выделить еще около 2 млн евро

Выделение этой суммы необходимо с учетом более быстрого роста ВВП, чем прогнозировалось. Если текущее финансирование не достигнет 2% от ВВП, обороне будут выделены дополнительные средства. По словам Кучинскиса, речь идет примерно о 2 млн евро.

В 2016 году оборонный бюджет Латвии составлял 1,4% от ВВП, в 2017 году - 1,7%, а в этом году должен составить 2%. В этом году обороне выделено 576,34 млн евро, что на 126,8 млн евро больше, чем в прошлом году.