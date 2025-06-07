СМИ: Трамп хочет избавиться от купленной напоказ Tesla

Как сообщает The Wall Street Journal, в марте Трамп устроил шоу на глазах у журналистов, купив электромобиль Tesla компании Маска. В то время Tesla сталкивалась с мощной волной критики, вызванной сотрудничеством Маска с администрацией Трампа.

Известно, что купленная Трампом Tesla до сих пор стоит на территории Белого дома. Сам Трамп автомобилем не пользовался, но "одолжил" его сотрудникам своей администрации.

По словам представителя Белого дома, сейчас Трамп размышляет о том, чтобы продать или подарить машину. Пока неизвестно, насколько серьезны его намерения.

Напомним, открытый спор между президентом США и миллиардером начался в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах и без помощи Маска.

Маск ответил, что "без его помощи Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а у республиканцев было бы 51 место в Сенате против 49 у демократов".

Маск также продолжил резко критиковать бюджетный законопроект Трампа, который, по его словам, приведет к дальнейшему росту и без того огромного дефицита США.

В ответ Трамп заявил, что "Маск сошел с ума". Президент предположил, что бизнесмена разозлило прекращение государственных субсидий на электрические транспортные средства.

Трамп также допустил, что может расторгнуть крупные государственные контракты с компаниями Маска.