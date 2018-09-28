"Он ловко использовал Ирину": сестра рассказала об отношениях Малыгиной и Юдзиса

Ника узнала о сотрудничестве музыканта и фармацевтической компании из прессы. По ее мнению, Ирину ввели в заблуждение и члены совета Мартиньш Криекс и Павел ребенок, и сам бывший бойфренд.

"Я хотела бы созвониться с ней и переговорить на эту тему, не скрою, что я боюсь, что еще она может сделать против моей воли. Я уже не знаю, что она предпримет и как посланное мной сообщение или звонок может обратить против меня же. Ее юридические помощники могут многому ее надоумить. И, судя по публикациям, Марцис тоже может на нее повилять",- рассказала Ника.

Она откровенно призналась, что никогда не поддерживала отношения сестры и Юдзиса. "Я не считаю его хорошим человеком. Мне нечего о нем сказать". Ирину она пыталась отговорить от отношений с женатым мужчиной.

"Он очень ловко использовал Ирину. Она нажила долги, а когда деньги закончились, он вернулся к жене. Когда папа умер, он был первым, кто ей написал и снова появился в ее жизни. Почему так произошло, надо спрашивать у них самих. Об их отношениях ничего не скажу", - ответила Ника.

Как сообщал Русский TVNET, 4 сентября в совет компании были внесены изменения - из него ушли Ивар Калвиньш, Милана Белевича, Ивар Годманис, а вместо них были назначены Павел Ребенок, Мартиньш Криекис и Дайна Сирлака.

В совете компании остались Балдере-Силдедзе и Ирина Малыгина. В отношении Криекиса прозвучали подозрения в наличии конфликта интересов, так как он входит в правление предприятия, принадлежащего Кирову Липману - владельцу конкурента "Olainfarm", фармацевтической компании "Grindeks".

Лимпан повторно заявил, что участие или инвестиции в "Olainfarm" его не интересуют.

Опекунша младшей дочери умершего владельца фармацевтической компании "Olainfarm" Валерия Малыгина Сигне Балдере-Силдедзе и дочь Малыгина Ника Савельева обратились в правоохранительные органы с просьбой начать уголовный процесс о рейдерстве на предприятии, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

Податели заявления призывают защитить интересы акционеров "Olainfarm" и наследниц, потому что события последних дней свидетельствуют о злоумышленном и нечестном захвате контроля над предприятием.

Сигне Балдере-Силдедзе со вторника, 11 сентября, оставила должность в совете "Olainfarm", так как считает невозможной совместную работу с остальными членами совета.