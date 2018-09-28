Конституционный суд Румынии уравнял в правах гомосексуальные пары

Конституционный суд (КС) Румынии в четверг, 27 сентября, постановил, что гомосексуальные пары должны иметь те же права на частную и семейную жизнь, что и гетеросексуальные.
"В долгосрочной перспективе они должны извлечь выгоду из законодательного признания их прав и обязательств", - говорится в постановлении, принятом за несколько дней до референдума 6-7 октября.
Сенат Румынии по инициативе консервативной "Коалиции за семью" и ряда других групп, близких к православной церкви, проголосовал за проведение плебисцита по вопросу о внесении в конституцию страны определения брака "как союза между мужчиной и женщиной".
В поддержку голосования было собрано более 3 млн подписей.
КС в четверг также постановил, что однополые супружеские пары могут считаться семьями и проживать на территории страны, если один из супругов - гражданин ЕС, передает Deutsche Welle.
Гомосексуальность долгое время находилась в Румынии под запретом, но в 2000 году под давлением Совета Европы и Евросоюза была легализована.