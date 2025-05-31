"Никто ничего не понимает": экзамен по эстонскому в русских школах вызвал критику

В начале мая ученики девятых классов сдавали государственный экзамен по эстонскому языку. Когда начали поступать первые результаты, родители пришли в ужас: многие дети получили неожиданно низкие баллы. Высказывалось даже мнение, что экзамен был на категорию B2 вместо B1. В Департаменте по делам образования и молодежи это опровергли и объяснили ситуацию, сообщает Rus.Postimees.
Также из некоторых источников поступила информация о том, что в этом году девятиклассники якобы могли выбирать, на какую именно категорию они хотят сдавать экзамен - на B1 или на B2.