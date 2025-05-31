Запад должен прекратить поставки оружия Украине на время перемирия, считает представитель РФ в ООН

По словам Небензи, Москва готова ко второму раунду переговоров, запланированному на понедельник, 2 июня, в Стамбуле, где она обменяется с Киевом меморандумами о подходе к переговорному процессу.

В то же время дипломат подчеркнул, что россияне "будут продолжать воевать столько, сколько потребуется".

В свою очередь представитель США в ООН Дороти Ши выразила обеспокоенность тем, что "Россия, возможно, не заинтересована в мире и вместо этого стремится к военной победе".

Глава канцелярии президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что киевская делегация готова принять участие в стамбульских переговорах, но все еще ждет от Москвы так называемый меморандум об условиях прекращения войны, развязанной Россией.

По словам Ермака, Киев заинтересован в конструктивной дискуссии, которая невозможна без ознакомления с содержанием документа.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что меморандум "почти готов" и скоро будет передан Украине, однако этого до сих пор не произошло.

Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам в пятницу, что ни Россия, ни Украина не будут раскрывать условия мира до переговоров в Стамбуле.