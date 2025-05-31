Дело о повреждении балтийских кабелей передано в прокуратуру Финляндии

Танкер Eagle S подозревается в том, что именно он в декабре прошлого года повредил электрическое межгосударственное соединение Estlink 2, связывающее Эстонию и Финляндию, а также несколько коммуникационных кабелей, проложенных по дну моря. По версии следствия, судно намеренно волочило якорь по морскому дну с целью повредить эти кабели.

После инцидента финские власти потребовали от танкера изменить курс и войти в территориальные воды Финляндии, где он и был задержан.

На данный момент под подозрением в саботаже находятся трое членов экипажа танкера.

Как сообщил генеральный прокурор Финляндии Юкка Раппе, принятие решения о дальнейших шагах по этому делу займет от двух до трех месяцев.

Несмотря на появлявшиеся ранее в прессе сообщения о том, что повреждения могли быть причинены непреднамеренно, следствие не отказалось от изначальной версии о возможной диверсии.

Руководитель полицейского расследования Сами Лиматайнен признался YLE, что следствие было сложным, однако довести его до конца удалось благодаря тесному сотрудничеству со Швецией и Эстонией.

Было ли повреждение кабелей умышленным или нет, предстоит решить суду, подчеркнул Лиматайнен.