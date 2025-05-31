В Риге автобус столкнулся с автомобилем - один человек погиб

Сегодня, 31 мая, в 15:15 Государственная полиция получила вызов на место дорожно-транспортного происшествия в Риге на Даугагривском шоссе, где произошло столкновение общественного автобуса и легкового автомобиля Renault, сообщили порталу Apollo.lv в Государственной полиции.
Согласно предварительной информации, поступившей от полиции, в результате столкновения погиб водитель автомобиля Renault, а также пострадали три человека, находившиеся в автобусе.
Движение по Даугагривскому шоссе было полностью заблокировано в обоих направлениях.
Как уже сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 17 человек.
Среди них были два пешехода, три велосипедиста и один водитель электросамоката.
Всего за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий.
В Рижском регионе за этот период произошло 85 ДТП, в которых пострадали 12 человек, в том числе один пешеход, три велосипедиста и водитель электросамоката.
В Латгалии за минувшие сутки зафиксировано 26 ДТП, в которых пострадали два человека, а в Земгале - 21 происшествие с двумя пострадавшими.
В Видземе было зарегистрировано восемь ДТП, в одном из которых пострадал пешеход. В Курземе зафиксировано шесть ДТП, при этом пострадавших нет.
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