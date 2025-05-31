Кремль выдумал атаку на вертолет Путина

В начале этой недели кремлевские пропагандистские каналы сообщили, что во время последнего визита Путина в Курскую область его вертолет якобы "подвергся обстрелу со стороны украинских беспилотников". На самом деле такого инцидента не было.

Как сообщают сразу четыре осведомленных источника в российском правительстве и администрации президента, этот "опасный эпизод" был придуман силовиками, после чего они дали распоряжение подконтрольным медиа распространить эту информацию. Цель была одна - убедить россиян в том, что Путин не прячется от войны, а лично подвергает себя риску наравне с остальными гражданами страны.

В условиях регулярных атак украинских беспилотников, из-за которых возникают перебои с работой аэропортов и отключения мобильного интернета, Кремлю понадобилось создать впечатление, будто Путин также находится в "зоне риска" и переживает те же опасности, что и вся остальная Россия.

Издание отмечает, что президент действительно посещал Курскую область и, по официальной версии, добирался туда вертолетом. И хотя украинская армия регулярно наносит удары по этому региону, безопасность Путина в таких поездках всегда обеспечивается по максимально высоким стандартам.

"Никто и никогда не допустил бы подобной преступной халатности", - сказал The Moscow Times источник, близкий к администрации президента и знакомый с системой охраны российского диктатора.

По данным издания, сообщение о том, что вертолет Путина якобы находился "в эпицентре массированной атаки беспилотников противника", было распространено Минобороны РФ через государственный телеканал ВГТРК. При этом в поездке Путина не сопровождали кремлевские журналисты и профессиональные операторы - видео снимали случайные люди, включая одного из охранников, рассказали изданию два осведомленных источника.