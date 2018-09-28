NBC: Турция начнет охоту за врагами Эрдогана по всему миру

В частности, речь идет об исламском проповеднике Фетхуллахе Гюлене, который скрывается в США. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что турецкая национальная разведка начнет зарубежные «операции» против сторонников Фетхуллаха Гюлена — проповедника, который живет в эмиграции в американском штате Пенсильвания.

Турция считает, что Гюлен пытался организовать государственный переворот в июле 2016 года. Помимо этого, за пределами турецкой республики действует международное движение последователей Гюлена, которое в Турции известно как FETO (Fethullah Terror Group) и признано террористическим. Именно на зарубежные подразделения данной организации будет направлено внимание турецкой разведки, отмечает американский телеканал, передает Gazeta ru.

«Они почувствуют, что Турция дышит им в затылок», — передает NBCслова пресс-секретаря Эрдогана во время встречи с журналистами в Анкаре.