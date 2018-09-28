Another view of the major tsunami reported to have hit Palu, Indonesia after M 7.5 earthquake today, Sept 28! Report: Catastrophes Mundiales pic.twitter.com/TShiOyTViB — severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 28, 2018

Подчеркивается, что телевидение демонстрирует кадры, на которых волны идут на населенные пункты. Ролики уже появились в сети.

Ранее сообщалось, что 28 сентября на острове Сулавеси произошла серия подземных толчков. Магнитуда самого мощного из них составила 7,5. По меньшей мере один человек погиб, еще десять пострадали. Разрушены десятки зданий.