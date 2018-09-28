Мощное землетрясение в Индонезии на острове Сулавеси вызвало цунами. Об этом сообщает The Associated Press в пятницу, 28 сентября, со ссылкой на местное агентство по метеорологии, климатологии и геофизике.
Another view of the major tsunami reported to have hit Palu, Indonesia after M 7.5 earthquake today, Sept 28! Report: Catastrophes Mundiales pic.twitter.com/TShiOyTViB— severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 28, 2018
Подчеркивается, что телевидение демонстрирует кадры, на которых волны идут на населенные пункты. Ролики уже появились в сети.
Ранее сообщалось, что 28 сентября на острове Сулавеси произошла серия подземных толчков. Магнитуда самого мощного из них составила 7,5. По меньшей мере один человек погиб, еще десять пострадали. Разрушены десятки зданий.
Напомним, в августе на острове Ломбок в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Тогда погибли более 500 человек и 1300 пострадали.