Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 832 человек, сообщило сегодня государственное новостное агентство Antara.
Еще 540 человек получили тяжелые травмы, по оценке властей, количество жертв еще вырастет, поскольку пока нет полного обзора разрушений. На помощь спасателям отправили армию.
Ранее сообщалось о 384 жертвах.
Powerful 7.5 magnitute earthquake has hit Indonesian island Sulawesi today and a tsunami that caused by the earthquake has effected #Palu and #Donggala cities. IHH is sending emergency relief to the region.#PrayforDonggala pic.twitter.com/aRn0B8G448— Humanitarian Relief (@IHHen) 28 сентября 2018 г.
По предварительным данным, россиян среди погибших нет. Как сообщили в российском посольстве в Индонезии, стихия затронула нетуристический район, передает РИА Новости.
Позавчера утром у побережья острова Сулавеси, недалеко от города Палу, произошло землетрясение магнитудой 6,1, за которым последовали еще несколько подземных толчков, самый мощный — магнитудой 7,4. После этого на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Власти приняли решение закрыть аэропорт в столице провинции Центрального Сулавеси до сегодняшнего вечера.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.