Еще 540 человек получили тяжелые травмы, по оценке властей, количество жертв еще вырастет, поскольку пока нет полного обзора разрушений. На помощь спасателям отправили армию.

Ранее сообщалось о 384 жертвах.

Powerful 7.5 magnitute earthquake has hit Indonesian island Sulawesi today and a tsunami that caused by the earthquake has effected #Palu and #Donggala cities. IHH is sending emergency relief to the region.#PrayforDonggala pic.twitter.com/aRn0B8G448 — Humanitarian Relief (@IHHen) 28 сентября 2018 г.

По предварительным данным, россиян среди погибших нет. Как сообщили в российском посольстве в Индонезии, стихия затронула нетуристический район, передает РИА Новости.

Позавчера утром у побережья острова Сулавеси, недалеко от города Палу, произошло землетрясение магнитудой 6,1, за которым последовали еще несколько подземных толчков, самый мощный — магнитудой 7,4. После этого на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Власти приняли решение закрыть аэропорт в столице провинции Центрального Сулавеси до сегодняшнего вечера.