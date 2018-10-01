Яйца и мука будут стоить дороже

Молоко, мясо, сахар, вероятно, удержатся на нынешнем уровне, но покупателям придется считаться с подорожанием муки, мучных изделий, яиц и куриного мяса. Цены на продукты питания меняются в основном на глобальном уровне. Например, сахар дорожал не только в Латвии, но и в Литве и Эстонии, сообщает NRA.

Однако, несмотря на глобальные тенденции, отдельные продукты питания, например, картофель, огурцы, чеснок, стоят в Латвии дороже, чем в соседних государствах. Руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе сказала, что для латвийских фермеров этот год был очень плохим, Больше всего пострадали зерновые культуры, потому что ливни прошлой осенью не позволили сеять озимые, а затем было засушливое лето. Урожай зерновых в Латвии в этом году будет на 24% меньше, чем в прошлом.